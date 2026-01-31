Produktionsarbetare Uddevalla
Randstad AB / Betongarbetarjobb / Uddevalla Visa alla betongarbetarjobb i Uddevalla
2026-01-31
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Ser du dig själv som en händig lagspelare med fokus på lösningar och inte räds att hugga i? Har du erfarenhet och kunskaper från tillverkningsindustrin? Vill du få möjlighet att utvecklas inom ett företag som är Nordens ledande tillverkare inom byggsektorn? Då är detta ett uppdrag där du kommer att trivas!
Vi på Randstad söker nu produktionsmedarbetare till vår välkända kund i Uddevalla.
Din Anställning och Karriärväg
Du anställs som konsult via Randstad och arbetar ute hos vår kund. Arbetstiden är förlagd på dagtid 07:00-16:00.
Detta uppdrag ger dig en unik möjlighet att på sikt få en fast anställning hos kundföretaget. Uppdraget ingår initialt i vår uthyrningsverksamhet, men för rätt person med rätt inställning och prestation finns det efter en period goda chanser till rekrytering.
Förmåner som Randstad-konsult
Som anställd hos oss får du samma fördelar som hos andra arbetsgivare. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtalade förmåner, inklusive:
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Försäkringar
Rabatt på träningskort
På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV genom varierande uppdrag och nya kontaktnät. Söker du en arbetsgivare som erbjuder detta kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Som produktionsarbetare kommer du att ingå i ett arbetslag där samarbete och kommunikation är framgångsfaktorer, men självständigt arbete förekommer också.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Tillverkning av betongprodukter efter ritning och i färdiga formar.
Aktivt deltagande i produktionen som utförs i högt tempo.
Fysiskt arbete där du trivs med att arbeta med kroppen (även om tunga lyft inte nödvändigtvis förekommer).
Du förväntas trivas med ett högt tempo och inte rädas att hugga i.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenheter/kunskaper från tillverkningsindustrin. (Krav)
Har hög arbetsmoral och stort engagemang/vilja. (Krav)
Behärskar svenska i tal och skrift. (Krav)
Trivs i en arbetsmiljö med fysiskt arbete och god laganda.
Är en lagspelare som gillar att göra grovjobbet, är lyhörd, flexibel och tålmodig.
Har en positiv inställning, är självgående och är noggrann med tider och säkerhet.
Kan lyfta blicken, se ett större perspektiv och är initiativtagande i sitt arbete.
Har en god samarbetsförmåga, då tjänsten kan innebära många kontakter.
Meriterande:
Kunskaper i ritningsläsning.
Innehav av Traverskort.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9715615