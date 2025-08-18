Produktionsarbetare i Bålsta
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Håbo Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Håbo
2025-08-18
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta inom produktion hos en stabil arbetsgivare med dagtider och utvecklingsmöjligheter? Vi söker nu dig som är lösningsorienterad, noggrann och gillar praktiskt arbete till teamet hos vår kund i Bålsta.
Arbetsuppgifter hos vår kund Arbeta med stans-produktion, packning och kontroll av produkter enligt uppsatta rutiner
Utföra kvalitetskontroller på färdiga och pågående produkter
Hantera maskiner och verktyg enligt säkerhetsföreskrifter
Samarbeta nära med kollegor för att uppnå produktionsmål
Bidra till ett bra arbetsklimat där säkerhet, effektivitet och ordning är i fokus
Krav och kvalifikationer för produktionsarbetare Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysisk förmåga då arbetet utförs stående
Ansvarskänsla och noggrannhet
God samarbetsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Meriterande med erfarenhet av tillverkningsindustri, montering eller produktion
Du har b-körkort och tillgång till egen bil för att ta dig till arbetet
Vem passar för produktionsarbete hos oss?
Du trivs i en organiserad produktionsmiljö där ordning och kvalitet står i centrum. Du är flexibel, stresstålig och har förmåga att både arbeta självständigt och tillsammans mot gemensamma mål. Oavsett bakgrund välkomnar vi alla sökande som delar våra värderingar kring säkerhet, ansvar och arbetsglädje.
Arbetstider, anställningsform och förmåner Måndag till torsdag, 07:00-16:00 och fredag, kl. 07:00-14:45
Anställningsform: Visstid 6 månader med chans till övertag av kund
Marknadsmässig lön, kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Möjlighet till kompetensutveckling och intern karriär
Ansökan till rollen som produktionsarbetare
Låter det här som en möjlig framtid för dig? Ansök redan idag och bli en del av vårt engagerade team! Urval görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sökord: produktionsarbetare, produktion, tillverkning, industri, dagtid, kvalitetskontroll, maskinoperatör, lediga jobb Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), http://www.rekryteringsgruppen.com Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Kontakt
Fredrik Birgersson fredrik.birgersson@rekryteringsgruppen.com Jobbnummer
9463510