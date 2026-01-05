produktion
Säve Plantskola AB / Trädgårdsodlarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säve Plantskola AB i Göteborg
Vi söker medarbetare till PRODUKTIONSLINJEN inför vårsäsongen 2026!
Om Säve Plantskola
Säve Plantskola är en plantskola i tredje generationen.
1976 tog Märta och Hugos dotter Madeleine och hennes man Rolf över plantskolan. Fem år senare beslutade sig Madeleine och Rolf för att satsa helt på produktion och försäljning av perenner i parti.
2011 tog syskonen Marie och Rickard över plantskolan och har sedan dess tillsammans jobbat vidare med att utveckla och driva plantskolan framåt.
Idag producerar Säve Plantskola ca 1.8 miljoner perenner per år och har i sitt sortiment ca 1400 olika sorter.
Våra kunder är allt ifrån trädgårdsbutiker, anläggningsföretag och bostadsbolag, till kommuner och kyrkogårdsförvaltningar.
Säve Plantskola är en perennaodlare under ständig utveckling som erbjuder ett intressant sortiment av god kvalité.
Kvalifikationer
Vi söker en medarbetare till vår nya produktionslinje med perennproduktion.
Då våren är vår mest intensiva period ser vi gärna att du har god fysik och är stresstålig. Det är också viktigt att du är noggrann och skicklig med fingrarna då det är små växtpluggar som ska hanteras i ett högt tempo.
B-körkort är ett krav och du måste vara minst 18 år. Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Vid produktionslinjen kommer du att arbeta i ett mindre team om 3-4 personer. Du kommer bland annat att stå vid bandet och löpande plantera växtpluggar i krukor och/eller lasta av fulla brätten med krukor från bandet till containervagnar.
Växelvis kommer du att köra ut fulla containervagnar till anvisad växtplats, där du lastar av plantorna för hand och scannar in placeringen med en handdator.
Utöver dessa arbetsuppgifter förekommer ibland också andra arbetsmoment.
Övrig: Vi är en rökfri arbetsplats.
Arbetstider: 6.30-15.00. 30 min lunchrast.
Varaktighet: Säsongsanställning med start V13, 3- 5 månader
Lön: 141,4
Ansökan via e-post: marie@saveplantskola.se
Skriv "produktionslinjen" i rubriken.
Vi ser gärna att du skickar ditt CV och personliga brev tillsammans med ett foto.
Ange också dina referenser i ditt CV.
Sista ansökningsdagen: 2026-02-27 Urvalsprocessen sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Mejl
E-post: marie@saveplantskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktion". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säve Plantskola AB
(org.nr 556842-1878)
Öxnäs Kulleväg 21 (visa karta
)
423 73 SÄVE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668607