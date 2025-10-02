Produktion - paketering Personal
Turfquick AB / Fabriksjobb / Nynäshamn Visa alla fabriksjobb i Nynäshamn
2025-10-02
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Turfquick AB i Nynäshamn
, Huddinge
eller i hela Sverige
Turfquick AB är ett företag som tillverkar Patenterat Biodegradable planting textile och har kunder i över 32 länder.
Söker produktion och paketering personal som har kunskap om maskiner, tillverkning, planering, paketering truck erfarenhet vs.
Carding maskin eller pappers industry erfarenhet är meriterande .
Lagom Svenska är ett krav .
Data kunskap är meriterande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: personal@turfquick.se Arbetsgivare Turfquick AB
(org.nr 556958-4542) Arbetsplats
Turfquick AB Kontakt
Hakan Isak Yilmaz personal@turfquick.se Jobbnummer
9537150