Produktion - paketering Personal

Turfquick AB / Fabriksjobb / Nynäshamn
2025-10-02


Turfquick AB är ett företag som tillverkar Patenterat Biodegradable planting textile och har kunder i över 32 länder.
Söker produktion och paketering personal som har kunskap om maskiner, tillverkning, planering, paketering truck erfarenhet vs.
Carding maskin eller pappers industry erfarenhet är meriterande .
Lagom Svenska är ett krav .
Data kunskap är meriterande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: personal@turfquick.se

Arbetsgivare
Turfquick AB (org.nr 556958-4542)

Arbetsplats
Turfquick AB

Kontakt
Hakan Isak Yilmaz
personal@turfquick.se

Jobbnummer
9537150

