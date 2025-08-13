Produktingenjör
2025-08-13
Om Sanmina
Sanmina tillverkar några av de mest värdefulla och komplexa elektronik- och mekanik- produkterna i världen. Sanmina fokuserar på utveckling och tillverkning av komplexa produkter, såväl som försörjning av kompletta systemlösningar till OEM kunder. Vår lokala och globala närvaro, vår teknologi och våra lösningar, borgar för att vi konkurrenskraftigt hjälper våra kunder att förverkliga deras visioner. Sanmina har ca. 43.000 anställda, varav ca. 200 i Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik tillverkar vi elektronik med huvudinriktning mot medicinsk teknik och industri.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som produktingenjör är du tekniskt ansvarig för vår kunds produkt. Du samarbetar med kunden och övriga funktioner inom företaget och skapar produktionsunderlag utifrån kundens, Sanminas och myndigheters krav. Du jobbar kontinuerligt med effektiviseringar och förbättringar samt hanterar produktförändringar.
Arbetet innebär ett nära samarbete med såväl vår kund som övriga funktioner inom företaget. Det är därför viktigt att du trivs med att samarbeta med olika personer med olika bakgrund och kompetenser, ofta i ett högt tempo.
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom elektronik
• Är engagerad samt kan jobba individuellt och ta egna initiativ
• Har ett bredare perspektiv och ser helheter
• Kan planera ditt arbete och hålla fokus på målen
• Kan hantera flera parallella aktiviteter
• Är snabblärd och kan se mönster samt tycker om att lösa problem
• Är social och kan arbeta i grupp samt bidra med en positiv stämning i gruppen
• Kan uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Att jobba hos oss
Våra medarbetare betyder mycket för oss och för Sanminas fortsatta utveckling. Vi har en spännande tillverkning med komplexa produkter och erbjuder våra medarbetare ett flexibelt arbete med utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter. Vill du bli en del av vår spännande organisation och vill du veta med om vad vi kan erbjuda dig som anställd? Skicka då din ansökan med personligt brev och CV till personal@sanmina.com
"What we make, makes a difference"
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
