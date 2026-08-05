Produktchef Blommor ICA
ICA Sverige AB (Helsingborg) / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Helsingborg
2026-08-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
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Produktchef inom kategori blommor
Just nu söker vi en produktchef till vårt blomteam inom ICA Frukt, Grönt och Blommor. I rollen ansvarar du för inköp, leverantörsutveckling och kategoriarbete för blommor – från strategi och sortimentsplanering till förhandling, prognos och uppföljning. Du får en nyckelroll i att skapa ett attraktivt, lönsamt och relevant blomstersortiment för ICA-butikerna.
Om jobbet som produktchef
Som produktchef kommer du att ingå i ett sammansvetsat tvärfunktionellt team som gemensamt arbetar för att driva blomkategorin framåt.
I tjänsten förekommer leverantörsbesök och resor på regelbunden basis, främst inom Sverige och Europa. Du rapporterar till avdelningschef.
I rollen som produktchef ingår följande ansvarsområden:
Att ta fram inköps- & leverantörsstrategier
Val och utveckling av leverantörsbas
Förhandlingar
Volymprognostisering
Anskaffning av produkter till ICA:s två centrallager för blommor
Att tillsammans med kategorichef blommor ta fram ett attraktivt sortiment baserat på rådande och kommande trender
Säkerställandet av produktdatakvalitet inom olika system
Aktivt deltagande i dialog med kund samt interna och externa samarbetspartners
Din profil
Vi söker dig som har ett driv, god analytisk förmåga och ett stort intresse för sortiment, inköp och utveckling. Du trivs i en roll där du kombinerar affärsmässighet med struktur, relationsbyggande och ett högt tempo. För att lyckas behöver du vara trygg i förhandling, van att ta ansvar och ha förmåga att driva frågor framåt tillsammans med andra.
Nedan är önskvärt:
Högskoleutbildning med inriktning på ekonomi- och/eller logistik. Alt. motsvarande arbetslivserfarenhet
Branscherfarenhet från blomster- eller dagligvaruhandel
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Erfarenhet av förhandling, inköp och kategoriarbete
Erfarenhet av prognostiseringsverktyget Relex eller liknande är meriterande
Goda kunskaper inom office-paketet
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Därför ska du välja ICA
ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med verksamhet inom mat och måltider, bank, apotek, specialvaror och fastigheter. ICA:s värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Balansen mellan individens drivkraft och kraften i det gemensamma är en del av vår framgång. Har du vilja och egna idéer finns en mängd möjligheter att lyckas hos oss.
Frukt, Grönt & Blommor tillhör avdelningen Sortiment och Inköp inom ICA vars uppdrag är att erbjuda ICA-butikerna ett lönsamt attraktivt sortiment till rätt pris, i rätt tid och med rätt kvalitet.
Vad händer nu?
Sista ansökningsdag 31/8. Urval och rekrytering sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef
Lovisa Berg, lovisa.berg@ica.se
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Vi värnar om goda arbetsmiljöförhållanden med mål om helt rökfria arbetsplatser. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Långebergavägen 100 (visa karta
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256 69 HELSINGBORG Arbetsplats
ICA Sverige AB (Helsingborg) Jobbnummer
10023516