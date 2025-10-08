Produktarkitekt PKI
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-10-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med att säkerställa it-säkerhetsförmågan för Skatteverket och myndighetssverige? Vi går in i en ny fas av uppbyggnad och innovation då vi kommer att stärka vår leverans av it-tjänster till fler statliga myndigheter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som Produktarkitekt PKI arbetar du i den dagliga leveransen för PKI samtidigt som du är en bärande del i moderniseringsresan för att ytterligare öka säkerheten på skatteverket och för övriga myndighetssverige. Ditt jobb innebär inledningsvis bland annat att utmana befintliga produktval samt att ta fram och implementera en robust och säker arkitektur för framtida lösningar.
Tillsammans med teamet arbetar du fram lösningar utifrån ställda krav. Features och enablers bryts ner till de stories och tasks som behövs för att leverera säkra och robusta tjänster. Vi ser gärna att du har en passion för att skapa stabila tjänster och vill vara med att utforma teamets sätt att arbeta framöver. Din roll präglas av många kontaktytor där du utöver ditt eget team även samarbetar med arkitekter och produktägare från andra team.
På Skatteverket har du flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid. Om du gillar blandning av att arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett kärnteam som vidareutvecklar våra egna förmågor och vår metodik kommer du att stormtrivas hos oss! Vi är en stor it-avdelning på ungefär 1500 medarbetare som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och bredden.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör applikationssäkerhetssektionen på Skatteverkets tekniska tjänsteenhet, it-avdelningen. Placeringsorten är Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy
I det här jobbet ska du:
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- ha förmåga att se till helheten och ta hänsyn till det större perspektivet
- ha förmåga att tänka strategiskt med ett brett perspektiv på olika frågor
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig för rollen
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att designa PKI och arbeta med kravställning kring PKI
- tillräcklig kunskap och arbetslivserfarenhet för att kunna agera självständigt och vägledande inom området för PKI.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av rollen som it-arkitekt med PKI-lösningar. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att utveckla it-infrastrukturtjänster där ni arbetat med agila arbetssätt. Slutligen är även erfarenhet av Visio och Confluence önskvärt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Joakim Ohlsson, rekryterande chef joakim.ohlsson@skatteverket.se Jobbnummer
9546464