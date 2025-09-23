Production Planner
2025-09-23
Produktionsplanerare till vår kund
Vill du arbeta i en internationell miljö där du får en central roll i att planera och samordna produktionsprocesser?
För vår kund söker vi nu en Produktionsplanerare som vill vara med och bidra till ett effektivt flöde från order till leverans.
Om rollen
Som Produktionsplanerare kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att produktionen flyter smidigt och att kundernas behov uppfylls i tid. Du arbetar nära både kunder, leverantörer och interna avdelningar och ansvarar för att planera, koordinera och optimera hela kedjan - från orderhantering och materialförsörjning till logistik och leverans.
Orderhantering - Ta emot och bekräfta kundorder samt säkerställa att de levereras i tid.
Produktionsplanering - Planera och samordna produktionsschemat utifrån material- och resursbehov.
Lagerstyrning - Beställa och administrera råvaror och förnödenheter för att undvika brist eller överlager.
Leverantörskontakter - Samarbeta med leverantörer för att säkerställa kvalitet och leveransprecision.
Logistik - Planera och koordinera transporter i nära dialog med transportörer och kunder.
Optimering av flöden - Driva förbättringar för att effektivisera lagerhållning och supply chain.
Processförbättringar & säkerhet - Bidra till att utveckla processer och rutiner samt följa säkerhetsföreskrifter.
Teamarbete - Stötta kollegor inom planering samt delta i initiativ för ständiga förbättringar.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsplanering, lagerstyrning eller supply chain-logistik. Du är organiserad, kommunikativ och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där samarbete och problemlösning står i centrum.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
