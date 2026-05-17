Chaufförer till insamlingen
2026-05-17
Publiceringsdatum2026-05-17Om företaget
På enheten Avfall och återvinning arbetar vi med kommunens insamlings tjänster för hushållsavfall och kommunens återvinningscentral (ÅVC) i Göta. Tillsammans med hushåll och företag jobbar vi för en effektiv och hållbar avfallshantering i Lilla Edets kommun. Insamlingsarbetet sker såväl på landsbygden som i tätorter. På insamlingen arbetar 6 personer och på återvinningscentralen arbetar 2-3 personer beroende på säsong. De administrativa arbetena sköts för närvarande av 4 personal varav en enhetschef.
Vi söker nu chaufförer till insamlingsarbete för extraarbete samt inför semestern. Att jobba under semester och som timvikarie kan innebära att du blir erbjuden arbete med kort varsel, till och med samma dag, men det kan också vara planerade längre jobbperioder eller vikariat. Du kommer att erbjudas arbete i samband med ordinarie personal frånvaro.
Din roll
Som chaufför ansvarar du för, att på ett säkert sätt, tömma avfallskärlen med ett tvåfacksfordon hos Lilla Edet kommuns innevånare och verksamheter. Även om helgarbete kan förekomma så är arbetstiderna förlagda på vardagar mellan klockan 06.00-15.00.
Du kommer även att:
Delta aktivt i förbättringsarbete i gruppen
Ansvara för fordon och utrustning genom daglig tillsyn, skötsel och tvätt enligt schema.
Rapportering via digitala arbetsplattformar
Följa skriftliga rutiner och säkerhetsföreskrifter
Vem är du?
Du har god samarbetsförmåga och trivs i kundnära arbete där du får möjlighet att visa din förstklassiga servicekänsla. Då arbetet innehåller många i och ursteg från fordonet medför detta att du behöver ha en god fysik för att klara uppgifterna i alla väder. Givetvis tar du ansvar både för ditt uppdrag men även för gruppens gruppansvarKvalifikationer
C- körkort
Giltigt YKB
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet som chaufför inom avfall
Lokalkännedom inom Lilla Edets kommun
God datorvana
Vi erbjuder
Hos oss får du ett aktivt och självständigt arbete med stor variation i vardagen. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, hjälpsamhet och gott bemötande är en självklar del av arbetsdagen.
Vi erbjuder en arbetsplats med tydliga rutiner, engagerade kollegor och närvarande arbetsledning. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig samhällsfunktion där ditt arbete gör skillnad varje dag - både för människor och miljö.
Vi tror på ansvar, delaktighet och att skapa en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig uppskattade. Vi är varandras arbetsmiljö så därför är det extra viktigt att alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
