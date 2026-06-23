Product Quality Assurance/Control
Siemens Energy AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-23
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En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att du börjar din dag som ansvarig för Projektkvalitetssäkring, där du är en integrerad del av projektkvalitetsteamet och koordinerar alla produktionskvalitetsaktiviteter för dina projekt.
Ditt fokus kommer att vara att säkerställa att fabriken i Finspång uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna, baserat på kundkontrakt, interna riktlinjer och lokala föreskrifter inför kundinspektioner.
Hur Du kommer att påverka
Fungera som huvudkontakt för projektkvalitet inom den interna produktionen.
Planera, koordinera och prioritera kvalitetsaktiviteter i produktionen vid fabriken i Finspång.
Hjälpa till att granska kontrakt noggrant.
Säkerställa att nödvändiga resurser finns tillgängliga för att framgångsrikt genomföra projektplanen och driva effektivitet.
Hantera kundens närvaro i produktionen och säkerställa att kvalitetsstandarder överträffas.
Samla in och granska kvalitetsdokumentation med noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa efterlevnad.
Vad Du medför
En ingenjörsexamen inom maskinteknik, elektroteknik, energiteknik, processteknik eller ett relaterat område, eller motsvarande aerbetslivserfarenhet.
Några års arbetslivserfarenhet inom en kvalitetsorganisation eller ett relaterat område.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, detta är ett krav.
En strukturerad och samarbetsvillig personlighet med god förmåga att interagera effektivt med andra.
En driven och ambitiös lagkamrat med vilja att driva projektens framgång.
Erfarenhet eller utbildning relaterad till design, tillverkning eller drift av roterande maskiner, gärna turbiner, är en fördel.
Om Teamet
Avdelningen för projektkvalitet står för en spännande tillväxtfas där vi kommer bli fler i inom flera olika team. Du kommer att bli en del av teamet som jobbar mot den interna produktionen och vi är idag 20 personer. Vi strävar efter att vara ett team där hjälp och lärande från varandra står högt på agendan, och viktigast av allt - vi har roligt tillsammans!
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och till viss del möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi
möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Ansökan
Tveka inte – skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 294965 senast 2026-06-22.
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "294965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048)
612 83 FINSPAANG Arbetsplats
Finspaang Jobbnummer
9974933