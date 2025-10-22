Product Platform Owner
2025-10-22
Som Product Platform Owner hos vår kund i Huskvarna, ansvarar du för att utveckla och förvalta en teknisk plattform som utgör grunden för ett konkurrenskraftigt produkterbjudande.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar
Upprätthålla en plattformsroadmap som stödjer produkt- och teknikstrategier.
Utveckla plattformen i linje med roadmapen.
Fastställa krav och gränssnitt för plattformens moduler.
Minimera ackumulerat underhållsbehov och säkerställa att delsystemens krav uppfylls.
Säkerställa en modulär design som minimerar behovet av anpassningar.
Maximera återanvändning av gemensamma komponenter.
Hantera backlog för underhåll och utveckling.
Tilldela uppgifter till kompetensorganisationen.
Uppskatta kostnader för utvecklings- och underhållsarbete
Vi söker dig som har
Högskole- eller civilingenjörsexamen.
Minst 3-5 års erfarenhet som chef eller projektledare.
Brett tekniskt kunnande, gärna med spets inom elektronik eller mjukvara.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av ledarskap.
Kunskap om militär utrustning, fordon, vapen eller relaterade system.
Personliga egenskaper
Ansvarstagande och pålitlig.
Öppen för nya idéer och inspirerar andra.
Lojal, ärlig och följer överenskomna processer.
Strukturerad och analytisk med god planeringsförmåga.
Kommunikativ och lösningsorienterad vid hinder.
Erfaren ledare som trivs med att coacha och driva förändring.
Låter detta som en intressant roll?
Uppdraget är ett visstids konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim.
