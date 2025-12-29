Product Owner Datalagring i Sundsvall
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundsvall
2025-12-29
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Produktteamen inom Datalagring utvecklar och förvaltar lagringslösningar för en pålitlig och framtidssäkrad hantering av data och media, men även arbetssätt och verktyg för en säker och pålitlig livscykelhantering av data. Genom ständig innovation och en pågående förflyttning mot en skalbar mikrotjänstarkitektur levererar vi flexibla, säkra och användarvänliga system - redo att möta framtidens utmaningar och driva myndighetens hantering av data framåt.
Product Owner, kundkontakt, datalagring, databashantering
Som Product Owner hos oss kommer du att arbeta tillsammans med ett produktteam med stort fokus på samarbete och gemensam problemlösning. Du förväntas ha förmågan att se helheten i systemutveckling, förstå hur olika delar hänger samman och bidra till en välfungerande helhet. Din roll innebär att verka för produktens vidareutveckling och vara vår kontakt ut mot verksamheten.
Du är en person med stor förmåga att knyta kundkontakter samtidigt som du har förståelse för tekniska utmaningar avseende produktens ansvarsområde. Du har god förmåga att kommunicera och är van vid att arbeta med prioriteringar.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som har
• högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• god kommunikativ förmåga
• god samarbetsförmåga
• systemsyn och god förmåga att uppfatta hur delar förhåller sig till en helhet
• förmåga att prioritera mellan olika typer av behov och fatta beslut
• förmåga att driva arbetet med hög grad av självständighet
• förmåga att leda, planera, strukturera och följa upp arbete utifrån ett agilt synsätt
• förmåga att vara lyhörd och kunna balansera kundbehov, verksamhetsmässiga effekter och teknisk kvalitet
• god förmåga att konkretisera och visualisera förväntningar
• god förmåga att bryta ner komplexa behov till konkreta realiserbara krav
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Product Owner certifieringar (t.ex. Certified Scrum Product Owner, SAFe Product Owner Certification)
• goda kunskaper om agila utvecklingsmetoder (t.ex. Scrum)
• kunskap i agila planeringsverktyg (t.ex. JIRA)
• kunskap i databashantering (inom DB2 och andra databashanterare).
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-29Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Linda Jacobsson, 010-114 77 24 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mats Törngren, 010-113 44 13, mats.torngren@fk.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Lorenzo Iorio, Saco-S Ann Wiström och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari, 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9664320