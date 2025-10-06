Product Marketing Communications Specialist | Västerås
2025-10-06
Är du en kreativ och kommunikativ person med erfarenhet av tekniskt inriktad marknadsföring? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig! Just nu söker vi på Jefferson Wells en Product Marketing Communications Specialist till vår kund i Västerås. Välkommen med din ansökan!
Ort: Västerås
Start: 3 november
Uppdragslängd: Till slutet av februari 2026
Om uppdraget
Som Product Marketing Communications Specialist kommer du att ha en central roll i att driva produktrelaterad intern och extern kommunikation över geografiska områden och intressentgrupper för att maximera synligheten. Du arbetar nära både Product Marketing Management och Product Management för att utveckla marknadsföringsmaterial och genomföra produktlanseringsplaner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
* Utveckla budskap baserat på produktens värdeproposition och positionering.
* Planera och samordna kommunikationsinsatser kopplade till produktlanseringar.
* Skapa och underhålla marknadsföringsmaterial såsom broschyrer, presentationer, bilder och digitalt innehåll.
* Säkerställa att allt material följer globala varumärkesriktlinjer.
* Koordinera uppdateringar på webb- och intranetsidor för produktinformation.
* Utvärdera effektivitet och affärsnytta i kommunikationsaktiviteter.
* Stödja interna webbinarier och andra kommunikationsinitiativ.
Om dig
Vi söker dig som har en bakgrund inom marknadsföring och kommunikation, gärna från en industriell eller teknisk miljö. Du trivs i en roll med många kontaktytor, där du får kombinera kreativitet med struktur och projektledning.
Vi tror att du har:
* Minst 3 års erfarenhet av industriell marknadsföring och kommunikation.
* Akademisk examen inom Marketing, Communication eller motsvarande.
* Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift - fler språk är meriterande.
* Erfarenhet av att skapa och producera marknadsmaterial.
* Goda kunskaper i MS Office, Teams, SharePoint och Adobe Creative Suite.
* En kreativ, nyfiken och självständig personlighet med stark egen drivkraft.
* Förmåga att kommunicera effektivt med både interna och externa parter.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
