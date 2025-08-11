Product manager till Compodium
Driv affären framåt med användarens behov, säker kommunikation och produktledd tillväxt i centrum!
Vill du vara med och forma digitala produkter som hjälper verksamheter som gör skillnad för medborgare, patienter och människor mitt i vardagen att kommunicera säkert, effektivt och med tillit? Hos Compodium blir du en nyckelspelare i ett bolag där teknik, kundvärde och tillit går hand i hand - nu med tydligt fokus på plattformstillväxt, användarcentrering och digital skalbarhet.
Om Compodium
Compodium skapar digitala kommunikationslösningar som bidrar till trygghet - för våra kunder och för de människor de möter i sin vardag. Våra tjänster används av verksamheter där säkerhet, integritet och efterlevnad är en självklar del av uppdraget - inom allt från vård och kommunal service till både offentliga och privata aktörer, nationellt och internationellt. Med tekniskt avancerade och användarvänliga lösningar hjälper vi våra kunder att skapa värde, bygga förtroende och fokusera på det som är viktigast. Vi befinner oss i en spännande fas där vi moderniserar plattformen, konsoliderar erbjudanden och fokuserar på ännu mer värdeskapande lösningar. Nu söker vi en Product Manager som vill vara med och driva vår produktresa vidare.
Om rollen
Som Product Manager har du ett helhetsansvar för våra produkter ur ett kund-, affärs- och marknadsperspektiv. Du fungerar som bryggan mellan kundbehov, marknadsinsikter, säljorganisationen och våra utvecklingsteam. I nära samarbete med CPO, engineering och säljteam leder du arbetet med att förfina och förnya våra produkter - från idé till lansering.
Ditt fokus kommer särskilt ligga på:
Kommunikationstjänster som videomöten (WebRTC), fildelning och meddelandetjänster
Användarautentisering och auktorisering, inklusive onboardingflöden och accesshantering
API:er och plattformslogik som möjliggör integration och skalbarhet
Självbetjäning och digitala köpresor, från trial till konvertering - utan manuella steg
Datadrivet arbete med funnel-analyser och experiment
User story mapping och hypotesdriven utveckling
I din roll kommer du bland annat att:
Samla in, analysera och prioritera kund- och marknadsinsikter
Utveckla och kommunicera produktvision och roadmap med tydlig koppling till affärsmål
Omvandla behov till konkreta produktkrav och följa upp implementation
Säkerställa kommersiellt fokus i produktutvecklingen och bidra till PLG-initiativ
Driva förbättringar i vår kommunikationsplattform
Följa upp produkternas prestanda, retention och konverteringsgrad
Du rapporterar till vår CPO och är en nyckelperson i vår produktorganisation.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med digitala produkter, gärna inom B2B eller SaaS. Du är van att balansera användarbehov, affärslogik och tekniska möjligheter - och du trivs i en tvärfunktionell miljö där beslutsvägarna är korta.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet som Product Manager, produktägare eller liknande
Erfarenhet av att jobba agilt och nära utvecklingsteam
Erfarenhet av kommunikationslösningar, t.ex. WebRTC, chatt eller fildelning
Förståelse för autentisering/auktorisering och API-first-tänk
Erfarenhet av att bygga digitala köpresor och arbeta med PLG
Förmåga att arbeta datadrivet och mäta användarbeteenden och konvertering
Vana vid user story mapping, hypotesdriven utveckling och tvärfunktionellt samarbete
Stark kommunikativ och analytisk förmåga
Akademisk utbildning inom IT, teknik eller motsvarande
Du är prestigelös, driven och har lätt för att skapa förtroende hos både kollegor och kunder.
Hos oss får du:
Ett viktigt uppdrag där du gör skillnad för användare i samhällskritiska verksamheter
Möjlighet att påverka både strategi och innehåll i våra produkter
Ett team med hög kompetens, starkt engagemang och god stämning
En organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter att ta initiativ
Moderna lokaler på Södermalm, möjlighet till hybridarbete och kollektivavtal med ITP
30 semesterdagar, 5000 kr i friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: ansokan@houseofskills.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Compodium product manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H o S Sverige AB
(org.nr 559118-4618)
118 30 STOCKHOLM Arbetsplats
compodium Jobbnummer
9453652