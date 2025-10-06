Product Manager till Absolent
2025-10-06
Vill du utveckla vår globala produktportfölj och samtidigt göra en verklig insats för en renare värld? Som Product Manager identifierar du affärsmöjligheter, utvecklar konkurrenskraftiga erbjudanden och stärker vår position på marknaden.
Om rollen I rollen som Product Manager ansvarar du för att vi på global nivå erbjuder ett attraktivt och lönsamt produkterbjudande. Du analyserar kund- och marknadsbehov, identifierar nya affärsmöjligheter och driver sortimentsutveckling för att säkerställa att våra produkter ligger i teknisk framkant och möter marknadens behov. I ett nära samarbete med sälj, marknad och R&D omvandlar du kundinsikter till konkreta produktinitiativ.
Du utvecklar och förbättrar arbetssätt och processer kopplat till produktportföljen och arbetar aktivt med att vidareutveckla vårt erbjudande inom eftermarknad, servicetjänster och digitala portallösningar. Du håller i workshops, deltar på mässor och fungerar som en viktig länk mellan våra olika funktioner vid lansering av nya produkter, samtidigt som du aktivt arbetar med att stärka vårt varumärke på marknaden.
Din profil Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet av produktledning, gärna i en internationell miljö. Du har en stark kommersiell förmåga och ett tekniskt intresse. Har du dessutom erfarenhet av eftermarknad, service samt uppkopplade produkter och IoT-lösningar är det meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du har ett starkt affärsdriv och identifierar möjligheter till utveckling och förbättring. Du tar initiativ, är nyfiken och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen. Med din kommunikativa och relationsskapande förmåga bidrar du till ett positivt arbetsklimat och inspirerar andra. Du är lyhörd, men har modet att vara ifrågasättande och ge nya perspektiv när det behövs. Samtidigt är du rådgivande, serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar och driva frågor framåt. Ditt engagemang märks i allt du gör och du motiveras av att skapa värde och bidra till verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder En spännande möjlighet att utvecklas i en internationell och framtidsinriktad organisation. Här får du arbeta i en dynamisk miljö där ditt engagemang och dina idéer verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett bolag som satsar på forskning och innovation på hög nivå, där du får chansen att göra en betydande insats för en renare värld. Hos oss möts du av en positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor och en kultur som främjar samarbete och utveckling.
I den här rekryteringen samverkar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig konsult Jennifer Djureholt på 070-209 16 93.
Om Absolent AB och Absolent Group Absolent AB är ett innovativt företag med en helsvensk ägarstruktur. Vi har haft en väldigt expansiv utveckling. Vi utvecklar innovativa produktprogram för olika typer av luft och partikelrening. Vi är ett av de ledande företagen inom branschen och växer både genom egen tillväxt samt förvärv. Företaget ingår i Absolent Air Care Group, med huvudkontor i Göteborg, som omsätter ca 1,5 miljard. Våra kunder finns inom många branscher från ledande bil och lastbilstillverkare, klockindustrin, medicinteknikföretag och livsmedelsindustrin.
Vi sitter i nybyggda lokaler i Lidköping där vi har vårt utvecklings- och marknadscentra samt produktion av våra filter. I närbelägna Skövde tillverkar och monterar vi våra kompletta produkter och utrustningar. Vi verkar i ca trettio länder där Norden, Europa, Nordamerika och Asien är viktiga marknader för oss. Företaget har av sina anställda 2022 - 2024 fått utmärkelsen, certifierad "great place to work" Läs mer om oss på Absolent Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
