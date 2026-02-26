Product Manager
Fagerhults Belysning AB / Marknadsföringsjobb / Habo Visa alla marknadsföringsjobb i Habo
2026-02-26
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagerhults Belysning AB i Habo
, Jönköping
, Borås
, Bollebygd
, Linköping
eller i hela Sverige
Product Manager - Linear Lighting, Spotlights, Tracks & Decorative
Varje dag når Fagerhults belysningslösningar miljontals människor - i klassrum, kontor, butiker, sjukhus och andra miljöer där ljuset gör skillnad. Vi utvecklar, producerar och erbjuder innovativa och hållbara belysningslösningar som skapar trygghet, funktion och upplevelse.
Nu söker vi en Product Manager som vill ta ett helhetsansvar för produktområdet Linear Lighting, Spotlights, Tracks & Decorative. Rollen är central i vår fortsatta utveckling och innebär att säkerställa att våra produkter är tekniskt ledande, kommersiellt attraktiva och möter både kundernas och marknadens behov genom hela produktlivscykeln.
Om rollen
Som Product Manager har du det övergripande ansvaret för att driva, utveckla och optimera ditt produktområde. Det innebär bland annat att:
Produktstrategi och livscykelhantering
- Utforma och vidareutveckla produktstrategier i linje med företagets övergripande affärsmål.
- Arbeta proaktivt med hela produktlivscykeln - från idé, kravställning och utveckling till lansering, uppföljning och avveckling.
- Säkerställa konkurrenskraft gällande teknik, kvalitet, design och funktionalitet.
Marknads- och kundinsikter
- Ha en nära dialog med våra marknader och säljbolag för att förstå kundbehov, identifiera trender och analysera konkurrenssituationen.
- Omvandla marknadsinsikter till konkreta produktinitiativ och förbättringar.
Tvärfunktionellt samarbete
- Arbeta nära R&D, inköp, produktion, marknad och försäljning för att säkra ett effektivt och kvalitativt produktutvecklingsarbete.
- Driva och leda projekt för både nya produkter och vidareutveckling av befintligt sortiment.
Lanseringar och utbildning
- Ta fram lanseringsplaner för nya produkter och säkerställa att säljorganisationerna har rätt material, budskap och kunskap.
- Stötta våra säljbolag med utbildning, produktpresentationer och expertstöd.
Ansvar för krav, lönsamhet och efterlevnad
- Säkerställa att produkterna uppfyller relevanta standarder, certifieringskrav och tekniska specifikationer.
- Följa upp och driva produktlönsamhet, prisstrategi och kostnadsoptimering.
Vem är du?
Vi söker dig som är både tekniskt nyfiken och kommersiellt drivande. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
- Erfarenhet från produktledning eller produktförvaltning, gärna från en större organisation.
- Tekniskt intresse och förståelse för produkter med både mekaniska och elektroniska komponenter.
- Erfarenhet från belysningsbranschen är meriterande, men inget krav.
- Förmåga att arbeta analytiskt, strukturerat och långsiktigt.
- En stark samarbetsförmåga och en vilja att bygga relationer både internt och externt.
- God kommunikationsförmåga och engelska i tal och skrift.
Team och placering
Du blir en del av ett engagerat och kompetent team bestående av 8 personer (Product Managers, Application Strategy Managers och Solution Manager). Tillsammans utvecklar vi Fagerhults erbjudande och driver innovation inom belysning.
Om Fagerhult
Fagerhult skapar förstklassiga belysningslösningar som förbättrar människors välbefinnande i professionella och offentliga miljöer. Med hållbarhet och smart uppkopplad belysning i centrum fokuserar vi på kontor, skola, hälso- och sjukvård, retail och utomhusapplikationer. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kunder och partners på den europeiska marknaden, samt tillhandahåller belysningslösningar globalt - ofta med skräddarsydda lösningar för kunden.
Varumärket Fagerhult omfattar både produktbolaget Fagerhults Belysning AB (baserat i Fagerhult, Sverige) och 12 säljbolag med placering runt om i Europa. Baserat på kunskap om ljusets positiva inverkan på människan utvecklar och producerar vi innovativa belysningslösningar som marknadsförs och säljs via Fagerhults säljbolag. Totalt är vi cirka 1 000 personer, och av dem är nära 37 % kvinnor och 63 % män.
Fagerhult ingår i koncernen Fagerhult Group, ett av Europas ledande belysningsföretag, med 13 olika varumärken och 4 000 anställda i 27 länder runt om i världen.
Läs gärna mer om oss här https://www.fagerhult.com/sv/o...
Om vår rekryteringsprocess
Vi vill att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt, oavsett om du får jobbet eller inte. Därför mäter vi kandidatupplevelsen i samarbete med Trustcruit. Det innebär att du kommer att få korta enkäter via mejl efter att du skickat in din ansökan och när processen är avslutad. Vi uppskattar verkligen om du tar dig tid att svara, då dina åsikter hjälper oss att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi även identitetskontroll på slutkandidater. För kandidater från länder utanför EU/EES eller Schweiz verifierar vi även giltigt uppehålls- och arbetstillstånd, i enlighet med gällande lagstiftning. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagerhults Belysning AB
(org.nr 556321-8659), https://www.fagerhult.com/sv/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fagerhult Jobbnummer
9766442