Product Manager
2025-12-10
Vad vårt jobb är
På Klaravik sammanför vi hundratusentals köpare och säljare av maskiner och fordon via vår digitala auktionsplattform klaravik.se. Här hittar man dagligen mängder av objekt att lägga bud på - och vårt företag växer stadigt. Under 2024 såldes objekt för över 4 miljarder kronor genom Klaravik, och prognosen för 2025 och vidare in i 2026 pekar på fortsatt stark tillväxt. Vi har vår bas i Karlstad, men verkar över hela Sverige och internationellt.
Sedan oktober 2022 är vi en del av TBAuctions - en större europeisk koncern med över 1 200 medarbetare i Norden, Benelux, Storbritannien och övriga Europa, förenade av vår övertygelse om att allt har ett värde.
Våra produkter används i både Klaravik Sverige och Klaravik Danmark. Du arbetar primärt mot den svenska marknaden, men mycket av det du bygger kommer också att användas i Danmark, som delar samma teknikstack och plattform.
Vad ditt jobb blir
Som Product Manager blir du en nyckelperson i vår organisation med ansvar för att skapa en engagerande, effektiv och kundfokuserad upplevelse. Du äger den fortsatta utvecklingen av produktens roadmap för ditt område. En övergripande roadmap för 2026 finns redan etablerad, men du tar mandat i att förfina den, driva prioriteringar och omsätta den i konkreta initiativ som ökar engagemang, konvertering och lojalitet över relevanta touchpoints.
Du kommer att:
Ta fram och äga produktens roadmap baserat på data, kundinsikter och affärsstrategi
Identifiera och utveckla funktioner som skapar värde för dina användargrupper - användare, säljare eller mäklare - och driver tillväxt
Prioritera insatser med stöd av data kring användarbeteenden, produktprestanda och kommersiella resultat
Samarbeta nära utvecklare, designers, marknad, operations och övriga team för att forma vision, lösningar och riktning
Kommunicera prioriteringar och uppdateringar tydligt till alla relevanta intressenter
Leda ett utvecklingsteam och översätta behov till väl definierade funktionella krav
Säkerställa hög kvalitet i leveranser samtidigt som du balanserar nytänkande med stabilitet i våra plattformar
Rollen är både strategisk och operativ. Du får stort mandat att driva förändring och förbättring - i ett bolag där innovation och skalbarhet står i centrum.
Vem du är
Vi söker dig som är en kommunikativ, analytisk och inspirerande produktledare med flera års erfarenhet av att utveckla skalbara digitala produkter. Du har en strategisk blick men trivs lika bra när du omsätter idéer i konkret utveckling tillsammans med ditt team.
Vi tror att du har:
3-5 års erfarenhet av produktledning, gärna i en snabbväxande digital miljö
Erfarenhet av att leda agila utvecklingsteam och leverera produkt-drivna lösningar
Förmåga att kombinera visionärt tänkande med praktiskt genomförande
God analytisk förmåga och trygghet i att fatta datadrivna beslut
En samarbetsinriktad ledarstil och vana att arbeta tvärfunktionellt
Erfarenhet av e-handel, B2B/B2C-plattformar eller auktionsteknologi är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska samt engelska
Du har ett tillväxtmindset, trivs i förändring och gillar att kontinuerligt förbättra produkter, processer och sätt att arbeta.
Vad vi erbjuder
Vi är ett snabbfotat företag med stor vilja att växa, hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Vi erbjuder:
En roll med stort mandat och tydlig påverkan
6 veckors semester, friskvårdsbidrag, pensionslösning och sjukvårdsförsäkring
Attraktiv kontorslokal i Lund, ett stenkast ifrån Lunds Centralstation
En varm, dynamisk och öppen kultur där vi gillar att göra saker ihop - AW:s, spelkvällar, quiz och konferenser
Detaljer
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas.
Antal tjänster: 2
Lön: 55 000 - 59 000
Placering: Vårt utvecklingskontor i Lund
Närvaro: Vi värnar om vår kontorskultur och ser att du är på kontoret minst 3 dagar i veckan.
Resor: Någon gång per år till huvudkontoret i Karlstad
Start: Enligt överenskommelse
