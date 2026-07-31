Producent med försäljningsansvar
AKT2 Scenkonst AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-07-31
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AKT2 Scenkonst är en fri professionell teatergrupp som riktar sig till barn & unga.
Från och med Hösten 26 så har vi nu fått stöd från Region Stockholm och söker nu en producent med goda kontakter till kommun och skola som kan vara med och få verksamheten att växa.
Om AKT2
AKT2 Scenkonst producerar klassrumsföreställningar där teater används som metod för att skapa samtal som är aktuella för barn & unga så som psykisk hälsa, normer, identitet och våld. Vår första produktion, El Sueco, spelas direkt i klassrummet och följs av ett strukturerat samtal och efterarbete enligt Unghästens metod Trygga klassrum.
Föreställningen har redan spelats över 90 gånger och fått mycket stark respons från både elever och skolpersonal. Nu bygger vi upp verksamheten i Stockholm.
Uppdraget
Vi söker någon som vill bygga upp AKT2:s försäljnings- och bokningsverksamhet. Du har erfarenhet av att sälja scenkonst eller kultur till skolor och kommuner och känner till hur beslutsvägarna fungerar. Kanske har du arbetat med Skapande skola, på en teater eller inom en kulturförvaltning. Du har ett nätverk inom skola, kommun eller kultursektorn, trivs med att skapa nya relationer och motiveras av att bygga upp en verksamhet långsiktigt.
Du kommer framför allt att:
utveckla och driva AKT2:s försäljning mot skolor och kommuner
använda och utveckla ditt nätverk för att skapa nya samarbeten
boka möten och bygga långsiktiga kundrelationer
identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla vår kundbas
planera turnéer och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling
Ersättning
Ersättning enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-31Så ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med CV och personligt brev till info@akt2scenkonst.se
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@akt2scenkonst.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AKT2 Scenkonst AB
(org.nr 559586-7911) Jobbnummer
10017471