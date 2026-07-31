Uppdragsledare IT-avdelningen, låsteknik (södra Sverige)
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2026-07-31
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Till Polismyndighetens IT-avdelning söker vi en uppdragsledare med teknisk kompetens inom låsteknik. Hos oss får du bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige, tillsammans med 1 400 engagerade kollegor.
Vi erbjuder -utöver utvecklande arbetsuppgifter och bra kollegor, flexibla arbetstider, aktivitetsbaserade lokaler samt möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
Vi ser gärna sökanden från hela Götaland, t.ex. Jönköping, Göteborg och Malmö med omnejd.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som uppdragsledare driver du projekt för nyetableringar och större ombyggnationer inom låsområdet. Du samordnar leveranser mellan interna och externa parter och säkerställer att låssystem samverkar med brand, larm, passersystem och tillgänglighetskrav. Rollen innebär allt från strategisk utveckling och standardisering till mer operativ uppföljning av entreprenader.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
• Uppdragsledning av mer och mindre komplexa installationer och entreprenader
• Samordning av lås i hela ekosystem (lås, brand, larm, utrymning)
• Upprättande av låsscheman och hantering av beställningar
• Felsökning, uppföljning och vidareutveckling av låsteknik i regionerna
• Nätverkande och ledning av möten och forum
Resor och viss beredskap förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom låsteknik eller motsvarande erfarenhet
• Minst två års erfarenhet av projektledning inom låsinstallationer och entreprenader (förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig)
• Vana att upprätta låsscheman
• God vana av låsteknik i ekosystem med brand/larm/passersystem samt kunskap om tillgänglighet och utrymning
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
• B-körkort och svenskt medborgarskap
Meriterande erfarenhet
• Kravställning och standardisering inom låsteknik
• Kundrelationer och offentlig upphandling
• Erfarenhet från statlig verksamhet eller annan reglerad verksamhetDina personliga egenskaper
Du är driven, ordningsam och har ett stort teknikintresse. Du växlar lätt mellan självständigt arbete och teamsamarbete, även under press. Gott omdöme och pedagogisk är viktiga egenskaper för att leda våra processer mot uppsatta mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
010-56 349 33
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
010- 56 478 87
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, 010-563 87 10
SACO, via växeln 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, 010-561 66 27
ST, Tom Johnsson, 0769470030
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Efter överenskommelse, södra Sverige
Arbetstid: Heltid, flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Uppdragsledare
Välkommen med din ansökan genom att klicka på länken nedan, där finns även vidare information om ansökningsförfarandet ser ut.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten - Göteborg City - S Jobbnummer
10017467