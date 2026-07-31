Teknikspecialist låsteknik, Stockholm
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2026-07-31
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Till Polismyndighetens IT-avdelning söker vi en uppdragsledare med teknisk kompetens inom låsteknik.
Hos oss får du bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige, tillsammans med 1 400 engagerade kollegor.
Vi erbjuder -utöver utvecklande arbetsuppgifter och bra kollegor, flexibla arbetstider, aktivitetsbaserade lokaler i Stockholm samt möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
Till vårt team fysisk säkerhet söker vi nu en teknikspecialist inom låsteknik. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad låstekniker eller teknikspecialist med fokus på fysisk säkerhet. Det här är en bred och utvecklande roll där du blandar strategiskt arbete med operativt stöd. Arbetet innehåller mer administration i form av rådgivning och standardiseringar än fysisk utförande i form av montage. rådgivning och standardisering även om praktisk hantering också ingår.
En god produktkännedom för att kunna göra relevanta bedömningar och föreslå ersättningsprodukter behövs, samt att du kan göra (eller lär dig göra) bedömningar för relevant tidsåtgång vid olika låsmontage, för granskning av fakturor.
Dina arbetsuppgifter I gruppens ansvar ingår primärt drift, underhåll och förvaltning av Polismyndighetens låssystem, samt för design och utveckling av system för egendomsskydd. Målet är att säkerställa hög tillgänglighet och kvalitet inom låsområdet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
Systemförvaltning: Upprätta låsscheman, beställa låssystem utföra dokumentationsarbete samt följa upp ärenden ekonomiskt.
Tekniskt stöd & Rådgivning: Ge nationellt stöd till kollegor och verksamhet vid framtagning av låsscheman samt lösa återkommande låstekniska problem.
Standardisering & Utveckling: Arbeta för ökad standardisering inom låsområdet och ta fram rutiner och beskrivningar.
Upphandling & Krisberedskap: Delta vid kravställning och upphandling samt bistå i arbetet med kris- och säkerhetsplaner
Praktisk hantering: Tidvis lägga låscylindrar, tillverka nycklar och utföra dokumentationsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad låssmed eller har motsvarande utbildning som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
• Har minst 3 års erfarenhet från bransch/låssmedsyrket
• Har erfarenhet av arbete med fysisk -och teknisk säkerhet inom låsteknik
• Har erfarenhet av arbete i butik som inne-låssmed
• Grundläggande kunskaper i Officepaketet
• Har goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
• Är svensk medborgare (säkerhetsklassad tjänst)
Meriterande erfarenhet
• Gesällbrev
• Erfarenhet av att utveckla effektiva administrativa rutiner och styrning
• Erfarenhet av arbete i eller med stora organisationer eller myndigheter, med höga krav på driftsäkerhet och informationssäkerhet
• Erfarenhet av Salto eller liknande teknisk lösning.
• Har kunskap kring tillgänglighetskrav samt brand/utrymningDina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna kräver flexibilitet, vi söker dig som smidigt växlar mellan att arbeta självständigt mot uppsatta mål och som är bra på att samverka i team. Som person är du driven och ordningsam, har god administrativ och pedagogisk förmåga som underlättar spridningen av kunskap. Vi lägger betydande vikt vid ditt goda omdöme och din kapacitet att behålla lugnet, även i pressade situationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
010-56 349 33
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
010- 56 478 87
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, 010-563 87 10
SACO, via växeln 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, 010-561 66 27
ST, Tom Johnsson, 0769470030
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Heltid, flextid Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknikspecialist
Välkommen med din ansökan genom att klicka på länken nedan, där finns även vidare information om ansökningsförfarandet ser ut.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: na.jobb@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
10017454