Bibliotekarie till Avesta bibliotek
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2026-07-31
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
1 plats(er).
Biblioteken i Avesta är mötesplatser för kunskap, demokrati, kultur och gemenskap. Här möts människor i alla åldrar och med olika erfarenheter. Vi arbetar för att göra biblioteket relevant, tillgängligt och angeläget för fler.
Nu söker vi en bibliotekarie som vill kombinera det dagliga biblioteksarbetet med ett särskilt fokus på tillgänglighet, social hållbarhet och uppsökande verksamhet.
Om uppdraget
Som bibliotekarie är du en viktig del av bibliotekets kärnverksamhet. Du bemannar bibliotekets publika funktioner och möter besökare varje dag med professionell service och ett gott bemötande. Du vägleder i litteratur-, informations- och mediefrågor, ger läsrekommendationer och stöd i bibliotekets digitala tjänster. Du arbetar med bibliotekets medier och bidrar till att skapa ett attraktivt, aktuellt och tillgängligt bibliotek för kommunens invånare.
Du ansvarar för delar av bibliotekets mediebestånd. Du följer utvecklingen inom biblioteks-, litteratur- och samhällsområdet, deltar i verksamhetsutveckling och samverkar med kollegor, andra verksamheter och externa aktörer.
Den här tjänsten har en särskild inriktning mot bibliotekets arbete för ökad tillgänglighet. Du planerar och genomför läsfrämjande insatser för äldre och bibliotekslagens prioriterade grupper. Du arbetar med Boken kommer, Digitala första hjälpen och bibliotekets verksamhet i Krylbo. Du genomför också biblioteksvisningar och utvecklar uppsökande arbete tillsammans med kollegor och externa samarbetspartners.
I rollen ingår också administrativa arbetsuppgifter som stödjer bibliotekets dagliga verksamhet och utveckling. Det kan exempelvis handla om att stödja verksamhetsledaren i planering, samordning och schemaläggning av bemanningen, arbeta med statistikuppföljning samt bidra till annan verksamhetsadministration.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Vi söker dig som
är utbildad bibliotekarie och har flerårig erfarenhet av arbete på folkbibliotek. Du har god kunskap om bibliotekens demokratiska uppdrag och bibliotekslagens intentioner och drivs av att göra biblioteket tillgängligt för fler.
Du skapar förtroende genom ett professionellt bemötande och god service. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och trivs med att samarbeta och utveckla verksamheten tillsammans med andra. Du har ett intresse för läsfrämjande arbete, social hållbarhet och frågor som rör delaktighet och inkludering.
Du är nyfiken på utvecklingen inom biblioteksområdet och vill bidra till att utveckla bibliotekets verksamhet tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Flerårig erfarenhet av arbete på folkbibliotek.
Erfarenhet av läsfrämjande arbete, litteraturförmedling och kvalificerad biblioteksservice.
Erfarenhet av arbete med bibliotekslagens prioriterade grupper och uppsökande verksamhet.
God vana av biblioteksservice, informationsförmedling och digital vägledning.
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av bemanningsplanering, schemaläggning eller annan kvalificerad verksamhetsadministration.
Välkommen att vara med och utveckla framtidens bibliotek i Avesta!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-01 Eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337214/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
774 81 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, Kultur Kontakt
Verksamhetsledare, Avesta Bibliotek
Brita Westerman brita.westerman@avesta.se +46226645158 Jobbnummer
10017461