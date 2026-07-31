Ett perfekt extra jobb - Personlig assistent
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2026-07-31
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Jag är en 46-årig kvinna, boende i Norrköping, som på grund av ett rörelsehinder söker personliga assistenter som ska assistera mig i vardagen, med allt vad det innebär. Du ska assistera mig i mitt arbete, i olika sociala sammanhang och vid hushållsarbete. Det är därför viktigt att du som person och i din egen livssituation är flexibel både när det gäller tider, nya platser och miljöer. Som person vill jag att du har stor insikt i innebörden av ordet integritet och att du är empatisk. Du ska klara av att arbeta i både högt och lågt tempo. Det är också viktigt att du har relativt god fysik. Det är en fördel om du har erfarenhet från serviceyrken då jag ser på assistansyrket som ett serviceyrke och inte ett vård- och omsorgsarbete. Jag förväntar mig att du har en professionell inställning till ditt arbete hos mig då vi kommer att arbeta när tillsammans och ha en yrkesmässig relation till varandra.
På grund av arbetets art så söker jag dig som är tjej/kvinna och troligtvis mellan 19-60 år och bosatt i Norrköping eller i dess närhet.
Jag söker dig som vill vara timvikarie. Som timvikarie hoppar du in extra, vid behov, då någon av de som arbetar hos mig är sjuk eller är ledig. Som vikarie ska du kunna hoppa in med kort varsel men även bli inbokad på pass som är förlagda längre fram. Jag förväntar mig att du snabbt kan meddela om du kan jobba ett pass eller inte. Min erfarenhet är att denna typ av jobb passar bäst om man är studerande eller har ett annat arbete vid sidan av då det kan variera hur mycket jobb som kan bli aktuellt. Arbetstiderna i dagsläget är 06.30-16.00, kvällspass 16.00-24.00. Jag söker även vikarier som kan tänka sig att arbeta under sommaren 2027. Din arbetsplats är där jag befinner mig, vilket innebär att du ibland kan börja och sluta ditt arbetspass på olika ställen i centrala Norrköping. Övriga meriter är inte nödvändiga.
Kooperativet STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige, www.stil.se,
blir din arbetsgivare. Jag kommer att vara din arbetsledare. Det är alltså jag som kommer att leda dig i arbetet hos mig.
Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkor som exempelvis uppsägningstider, ob-ersättningar med mera.
Om du tycker att ovanstående är något för dig. Så skriv ett brev som beskriver vem du är, varför du vill arbeta som personlig assistent hos mig, referenser och telefonnummer så att jag kan nå dig dagtid. Ju tidigare desto bättre!Publiceringsdatum2026-07-31Anställningstyp/arbetstider
Anställningsform: "Timanställning"Ersättning
Timlön – individuell lönesättning
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
602 10 NORRKÖPING Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
10017456