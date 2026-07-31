Säsongsjobb som Däckmontör Däckteam BJÄSTA
Däckladan i Örnsköldsvik AB / Montörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla montörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-31
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Däckladan i Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik
Vill du ha ett aktivt och varierande jobb under hösten? Hos Däckteam Bjästa söker vi nu förstärkning under däcksäsongen, som pågår i cirka två månader från Oktober. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö, bli en del av ett engagerat team och skaffa värdefull erfarenhet inom däckservice.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som däckmontör hos oss arbetar du med att montera, balansera och byta däck på personbilar och andra fordon. Arbetet är fysiskt och kräver noggrannhet, men du behöver ingen tidigare erfarenhet – vi ser till att du får den utbildning som krävs!
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
✔️ Montering och demontering av däck
✔️ Balansering av hjul för säker och jämn körning
✔️ Kontroll och justering av däcktryck
✔️ Enklare reparationer av punkterade däck
Vi söker dig som:
🔹 Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
🔹 Har B-körkort (krav)
🔹 Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
🔹 Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom däckmontering eller fordonsbranschen är meriterande, men inget krav – vi utbildar dig!
Arbetstider & Plats
📍 Plats: Däckladan, Örnsköldsvik
🕗 Arbetstider: Vardagar 07:00–16:00
📆 Anställning: Säsongsarbete (ca 2 månader, Okt-Nov)Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna nya kollegor till säsongen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
E-post: nordlund@dackladan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckladan i Örnsköldsvik AB
(org.nr 556698-6096)
Dirigentvägen 21 (visa karta
)
893 30 BJÄSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Däckteam Bjästa Kontakt
Platschef
Andreas Nordlund nordlund@dackladan.se Jobbnummer
10017466