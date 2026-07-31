Timvikarie till Innovitaskolan Motala
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2026-07-31
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Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Söker du en flexibel anställning och kan tänka dig att hoppa in som timvikarie för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro på fritids och i klass i F-9?
Om rollen
Arbetstider och uppdrag varierar och du påverkar själv hur mycket du vill arbeta beroende på din tillgänglighet, också beroende på hur mycket arbete vi kan erbjuda. Du styr själv vilka uppdrag hos oss som du tackar ja till, men det finns möjlighet att vikariera som resurs i klass, på fritids, som rastvakt, i köket och som undervisande lärare.Publiceringsdatum2026-07-31Profil
Du är initiativrik, drivande och självgående som tar ansvar och är redo för att möta våra barn och elever i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. Du brinner för att arbeta med barn och ungdomar.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Innovitaskolan Motala har en egen vikariebank. Det innebär att du kommer att ha personlig kontakt med oss vid varje bokning.
Om skolanInnovitaskolan Motala, tidigare Karin Boyeskolan, grundades 2003. 2021 blev skolan en del inom Innovitaskolan och AcadeMedia. Skolan är en fristående F-9 skola med fritidshem och 390 elever. Personalgruppen består av 40 medarbetare som leds av rektor och biträdande rektor.
Våra lokaler
Våra lokaler för elever i förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem är placerade på Folkparksgatan 15. Här har vi en stor skolgård och nära till grönområden och skogen i Bondebacka. För de äldre eleverna i årskurs 7-9 ligger skolan centralt placerad vid resecentrum.
Läs mer om Innovitaskolan på vår hemsida: innovitaskolan.se/motala/Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta Anders Gréen: anders.green@innovitaskolan.se
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Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
591 35 MOTALA Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Anders Gréen anders.green@innovitaskolan.se Jobbnummer
10017453