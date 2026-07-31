Kökschef till Himlen
Sjöstadsgruppen AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-31
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Restaurang Himlen ligger på 25:e och 26:e våningen i Skrapan mitt på Götgatan. Vår ambition är att ge våra gäster en helhetsupplevelse i en miljö med fantastisk utsikt och avslappnad söderkänsla. Våra två restauranger håller hög kvalité både i mat och dryck samt service. Köket, med 46 platser och Grill & Cocktail, med 60 platser och ytterligare 150 platser i bardelen, erbjuder vi våra gäster spännande menyer. Så nära himlen man kan komma! Välkomna. Läs mer om oss på https://www.restauranghimlen.se/
Vi söker en Kökschef som vill ta ett helhetsansvar för köket och bygga en verksamhet där kvalitet, ledarskap och lönsamhet går hand i hand.Tjänsten innefattar arbete på dagtid, kvällar och helger
Du är en trygg och inspirerande ledare som brinner för matlagning, älskar att utveckla människor och har förståelsen för att ett framgångsrikt kök handlar om så mycket mer än god mat.
Det handlar om struktur, planering, ekonomi, kvalitet och ett team som arbetar mot samma mål – att ge varje gäst en upplevelse värd att komma tillbaka för.
Hos oss får du möjligheten att utveckla och förädla svensk husmanskost med en modern touch(ej nynordiskt), där kvalitet, hantverk och smak alltid står i fokus.
Om rollen
• Som Kökschef har du det övergripande ansvaret för hela köksverksamheten.
• Du leder det dagliga arbetet, utvecklar teamet och säkerställer att köket levererar högsta kvalitet – varje dag.
• Du ansvarar för både den operativa driften och den administrativa planeringen.
• Du arbetar aktivt i produktionen och servicen samtidigt som du planerar framåt, följer upp resultat och driver utvecklingen av verksamheten.
• Du blir en nyckelperson i restaurangens ledningsgrupp och förväntas arbeta långsiktigt med både människor och affären.
Ditt ansvar omfattar bland annat
Övergripande ansvar för hela köksverksamheten.
Rekrytering, introduktion, utveckling och coachning av köksteamet.
Personalansvar inklusive schemaläggning, bemanningsplanering och uppföljning.
Ansvar för personalkostnader, råvarukostnader, svinn och kökets ekonomiska resultat.
Inköp, lagerhållning, inventering och leverantörskontakter.
Säkerställa högsta kvalitet på mat, presentation och gästupplevelse.
Utveckla menyer tillsammans med verksamheten och arbeta med lönsam menyplanering.
Säkerställa att HACCP, livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö efterlevs.
Skapa tydliga rutiner, processer och arbetssätt som ger struktur och effektivitet.
Följa upp nyckeltal och kontinuerligt utveckla kökets prestation, kvalitet och lönsamhet.
Vara en närvarande ledare som skapar engagemang, ansvarstagande och stolthet i teamet.
Vi tror att du
Har flera års erfarenhet som Kökschef eller Souschef med fullt driftansvar.
Har dokumenterad erfarenhet av personalledning och att utveckla team.
Har god ekonomisk förståelse och är van att arbeta med budget, personalkostnader och råvarukostnader.
Är en skicklig organisatör som skapar struktur även i ett högt tempo.
Har ett stort intresse för gastronomi, kvalitet och råvaror.
Är prestigelös och trivs lika bra med administration och planering som med att stå i service.
Är en tydlig ledare som bygger en kultur där ansvar, respekt och laganda är en självklarhet.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat team med höga ambitioner där kvalitet, utveckling och gästupplevelsen alltid står i fokus.Vi tror på frihet under ansvar, korta beslutsvägar och ett ledarskap där idéer välkomnas och människor får möjlighet att växa.Vi söker inte bara en Kökschef som driver den dagliga driften – vi söker en ledare som bygger ett starkt team, utvecklar människor och skapar ett kök där kvalitet, lönsamhet och arbetsglädje går hand i hand.
Södermalms självklara klassiker byggs inte av en person – den byggs av ett starkt team med en tydlig ledare. Är det du? Då ser vi fram emot din ansökan.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöstadsgruppen AB
(org.nr 556712-9613)
Götgatan 78 (visa karta
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118 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Himlen Kontakt
Rekryterare
import workbuster import@workbuster.se Jobbnummer
10017470