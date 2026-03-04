Processutvecklingsingenjör till Trelleborg AB - Ersmark
2026-03-04
Vill du arbeta med teknisk utveckling och långsiktiga förbättringar i en modern industrimiljö? Vi söker en processutvecklingsingenjör till Trelleborg Ersmark AB.
Här får du en varierad roll i en familjär och engagerad organisation, där du tillsammans med kollegor driver utvecklingen av våra produktionsprocesser och bidrar till en hållbar och framtidssäker verksamhet.

Om företaget
Trelleborg AB är en global industrikoncern som utvecklar högpresterande lösningar för att täta, dämpa och skydda i krävande miljöer världen över. Vår polymertekniska spetskompetens möjliggör innovation i nära samarbete med ledande industriföretag.
Vi tror på långsiktighet - både i våra kundrelationer och i våra medarbetares utveckling. Här finns goda möjligheter att växa, ta ansvar och påverka.Arbetsuppgifter
Som processutvecklingsingenjör har du en central roll i att utveckla och stärka våra produktionsprocesser med fokus på att analysera orsaker, förbättra arbetssätt och utveckla hållbara lösningar för framtiden.
Du identifierar utvecklingsområden, tar fram förslag på förbättringar och driver projekt som bidrar till ökad stabilitet, kvalitet och effektivitet.
Rollen kan innebära ett tekniskt helhetsansvar för processer kopplade till exempelvis en produktionslina, där du säkerställer att rätt arbetssätt och tekniska lösningar implementeras och följs upp. Du leder förbättrings- och investeringsinitiativ från idé till genomförande och arbetar nära produktion, underhåll och andra funktioner, med tyngdpunkt på planering, struktur och utveckling.
I uppdraget ingår även arbete med standardisering, dokumentation och digital utveckling av våra arbetssätt. Vissa resor, främst inom Europa, kan förekomma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad, samtidigt som du är lyhörd och kommunikativ. Du trivs med att samarbeta, dela kunskap och vara en del av ett team där man hjälper varandra framåt.
Vi ser gärna att du:
• Har ingenjörsutbildning inom exempelvis maskin, produktion, material eller process
• Har några års erfarenhet från tillverkande industri
• Har erfarenhet av strukturerad problemlösning och förbättringsarbete
• Har intresse för automation och digitala lösningar
Kunskaper inom Lean Production meriterande.
Som person är du:
• Självständig och ansvarstagande
• Strukturerad och noggrann
• Nyfiken och utvecklingsorienterad
• En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vidare uttrycker du dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Placeringsort: Ersmark, Skellefteå
I denna rekrytering samarbetar kunden med Wikan Personal och man blir anställd direkt av Trelleborg Ersmark AB. Hör gärna av dig med eventuella frågor till rekryteringskonsult, Tomas Vidmark 0910-77 09 82 alt. tomas@wikan.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Arbetsplats
Wikan Personal Botnia AB Kontakt
Tomas Vidmark tomas@wikan.se 0910-77 09 82 Jobbnummer
9776175