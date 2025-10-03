Processoperatörer till 5-skift i Norrköping
2025-10-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Arbetsuppgifter
Som processoperatör kommer du att ansvara för att hantera och övervaka en process-styrd anläggning. Du kommer att utföra arbetsuppgifter som är kopplade till att reglera och styra processen för att säkerställa optimal prestanda och kvalitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av och kan hantera en process-styrd anläggning. Du bör ha antingen en processutbildning, styr- och reglerutbildning eller motsvarande teknisk utbildning samt några års erfarenhet inom process-styrning. Du behöver kunna arbeta i 5-skift. Det är meriterande om du tidigare arbetat i skift. Ansökan och kontaktuppgifter
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta Account Manager Tolga Demir via e-post: tolga.demir@jobandtalent.com
.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Tolga Demir tolga.demir@jobandtalent.com Jobbnummer
9538791