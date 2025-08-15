Processoperatör till Rolling Optics
Asta Agency AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Rolling Optics är ett innovativt teknikföretag som sedan 2005 utvecklar och producerar mikro-optiska filmer för säkra förpackningslösningar, dokument och sedlar. Företaget utvecklar och producerar patenterade produkter som säljs till olika kunder globalt. Företaget har för tillfället 24 anställda inom design, utveckling, produktion och försäljning. De befinner sig i en expansiv fas och erbjuder goda möjligheter till utveckling. All verksamhet, från idé och utveckling till produktion sker under ett och samma tak i deras lokaler i Solna. Det genererar en dynamisk arbetsmiljö där innovation och samarbete står i centrum.
Vi på Asta Agency samarbetar med Rolling Optics i den här rekryteringsprocessen. Rolling Optics söker nu en ny kollega till deras familjära team, de söker dig som har ett genuint tekniskt intresse för att vilja lära sig mer och utvecklas inom processindustrin. Processen sker genom Asta och du blir anställd direkt hos Rolling Optics.
Om tjänstenSom processoperatör ingår du i ett team som ansvarar för drift, övervakning och underhåll över tillverkningen av Rolling Optics mikro-optiska filmer enligt bolagets produktionskalender, vilket sker i samråd med produktionsledaren. Arbetet kan vara uppdelat under dagtid eller i tvåskift och du arbetar oftast tillsammans med ytterligare en processoperatör i produktionen. Ditt ansvar är att säkerställa att produktionsmålen uppfylls och att produkter produceras med stort fokus på effektivitet, säkerhet och med minimalt avfall.
Arbetsuppgifter:
• Tillverkning och färdigställande av material enligt produktionsplanering. * Operatörsansvar för all produktionsutrustning. * Genomför regelbundna kvalitetskontroller på tillverkade produkter och tryckverktyg. * Genomför löpande underhåll och service av produktionsutrustning. * Genomför löpande lageravstämning och ansvarar för att rapportering till produktionsledaren genomförs. * Deltar i utvecklingstester för processoptimering och kvalificering av nya material, tryck och infärgningstekniker. * Ansvarar för att upprättade rutiner och recept i tillverkningsprocessen efterlevs.
Kvalifikationer och egenskaperFör att lyckas i rollen som processoperatör ser vi att du som person har ett tekniskt driv och motiveras av att ta ansvar. Som person är du kommunikativ och ansvarstagande för att skapa goda förutsättningar till att samarbeta med teamet samt vara med och övervaka samt styra processer.
Krav för tjänsten:
Avslutad teknisk gymnasieexamen, gärna med inriktning mot processteknik, alternativt erfarenhet av en liknande roll
God datavana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av processindustrin eller en liknande roll
Erfarenhet av tryckeribranschen
Övrig information Start: Omgående
Plats: Stockholm Solna
Omfattning: Heltid, arbetar du dagtid är arbetstiderna 07.00-15.30. Vid de perioder arbetet sker i tvåskift är arbetstiderna uppdelade måndag till fredag 06.30-15.00 eller måndag till torsdag 14.30-23.30 med ett rullande schema.
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://www.astaagency.se/ Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9459970