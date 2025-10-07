Processoperatör till Lut & Kraft, deltid helger
Billerud Skog & Industri AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Gävle Visa alla processoperatörsjobb (trä/papper) i Gävle
2025-10-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Billerud Skog & Industri AB i Gävle
, Bollnäs
, Sala
, Mora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som är en erfaren sodapannaoperatör som vill arbeta deltid för att täcka upp för ett föräldravikariat. I denna roll tillhör du sektionen Lut & Kraft. Sektionens uppdrag är att producera vatten, energi och kemikalier till fabrikens olika tillverkningsprocesser, samt svara för rening av fabrikens avloppsvatten.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Övervakning av produktionen genom ett skärmbaserat system. Om du upptäcker att något inte stämmer i produktionen kan du utföra många åtgärder från din skärm - men behöver också ta dig ut i produktionen eller ha kontakt med en kollega som är med och åtgärdar felet.
Rondering i produktionen där du exempelvis gör provtagningar till labbet samt kontrollerar att nödduschar, pumpar eller annan utrustning fungerar.
Hantera akuta driftstörningar i produktionen, vilket kan vara allt från att exempelvis åtgärda en läckande ventil till att starta om produktionen helt - beroende på vad som hänt.
Som operatör är du en del av vårt arbete med ständiga förbättringar, där du är delaktig i att både ta fram nya lösningar och genomföra förbättringarna.
Arbetstider
Vikariatet sträcker sig från 1 januari 2026 till 31 december 2027 och omfattar cirka 25 % tjänstgöringsgrad. Arbetet är schemalagt enligt ett sexveckorsrullande schema med totalt fyra arbetspass per period, fördelade enligt följande:
Vecka 1: Fredag och lördag kl. 18:00-06:00
Vecka 4: Lördag och söndag kl. 06:00-18:00
Övriga veckor är lediga från schemalagd arbetstid.Kvalifikationer
Du kan självgående övervaka och hantera sodapannor på ett pappersmassabruk
Har goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska, då det behövs i kommunikation och dokumentation i arbetetDina personliga egenskaper
För att bli duktig i rollen som Processoperatör behöver du ha en flexibel och serviceinriktad inställning till ditt arbete genom att kunna hantera oförutsedda situationer och ha en positiv inställning. Du behöver kunna se helheten och ta fram effektiva och genomförbara lösningar på problem. Då du arbetar nära andra i ditt skiftlag behöver vi dig som trivs med att jobba tillsammans med andra mot gemensamma mål.
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Lisa Tingelöf, Gruppchef på Lut & Kraft, på +4626152007 eller Lisa.Tingelof@billerud.com
.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober. Vi har inget krav på personligt brev, men vi ser gärna att du skriver en kort motivering till varför just du skulle passa för jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Skog & Industri AB
(org.nr 556023-8338), https://www.billerud.se/
Korsnäsvägen 181 (visa karta
)
801 81 GÄVLE Jobbnummer
9545411