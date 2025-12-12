Processoperatör till betongproduktion
MW Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MW Sverige AB i Stockholm
Vi söker nu en driven och ihärdig lagspelare som vill arbeta som processoperatör hos oss och bli uthyrd till en av våra större industrikunder inom betongproduktion. Här får du chansen att arbeta i en krävande men utvecklande miljö, där tempot ofta är högt och ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som processoperatör arbetar du nära produktionen och bidrar till att säkerställa att betongen håller rätt kvalitet och att flödet i fabriken fungerar smidigt. Arbetsuppgifterna kan variera, men kan bland annat inkludera:
Provtagning och enklare laboratoriearbete.
Blandning och kvalitetskontroller av betong.
Körning av lastmaskin.
Gårdsarbete och underhåll.
Ta prover på betong ute i produktionen.
Arbetet bedrivs i tvåskift, dag- och kvällsskift, och det kan förekomma övertid, särskilt under högsäsong.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Ambitiös och målinriktad.
Stresstålig och lösningsorienterad.
En lagspelare som alltid gör sitt bästa för gruppen.
Noggrann och trygg i att följa rutiner.
Trivs i en fysisk, tidvis tuff produktionsmiljö.
Har viljan att utvecklas och ta ansvar.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Utbildning för att köra lastmaskin/hjullastare.
Har du erfarenhet av industri, betong eller liknande miljöer är det meriterande.
Om MW Field Services
Vi på MW Field Services levererar installations-, service- och underhållsarbete inom telekom, datacenter, el och infrastruktur samt säkerhet och övervakning. Vi har valt dessa områden för att aktivt kunna bidra till ett robustare och tryggare samhälle. Våra kunder verkar inom branscher som möjliggör att vårt moderna samhälle fungerar i både fred, kris och under yttre påverkan. Vår strävan är att bli världsledande på tjänster inriktade på samhällskritisk infrastruktur samt tekniska system för samhällsviktiga funktioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Sverige AB
(org.nr 556892-5415), https://mwgroup.se/
Gustav III:s boulevard 32 (visa karta
)
169 73 STOCKHOLM Arbetsplats
Spånga Jobbnummer
9640644