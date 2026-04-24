Processoperatör till ASM Foods i Mjölby
Har du möjlighet att jobba skift och vill du arbeta i en internationell och stabil koncern där du får frihet under ansvar där du får möjlighet att utvecklas och chansen att bygga en karriär inom produktion? Då kan denna roll som processoperatör hos ASM Foods vara helt rätt för dig.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
I rollen som processoperatör hos ASM blir du en del av produktionen där du tillverkar och paketerar företagets produkter. Du kommer få en gedigen introduktion och successivt ta ansvar för ett eget processflöde. Arbetet är varierat men innebär även moment som är repetitiva och ibland monotona, därför passar tjänsten dig som är uthållig, uppskattar rutiner och har fokus på kvalitén i varje steg.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av Academic work och arbetar på uppdrag hos ASM Foods. Arbetet sker i två- eller treskift, eventuellt helgarbete kan förekomma.
Du erbjuds
En trygg anställning via Academic work och en chans att ta dig in i en internationell koncern
En roll där du arbetar självständigt och ges frihet under ansvar
Ett arbetsklimat där säkerhet och kvalitet är i fokusDina arbetsuppgifter
Övervaka, styra och ansvara för ett tilldelat processflöde
Framställa och paketera produkter enligt givna rutiner och kvalitetskrav
Utföra kontroller och säkerställa att produktionen följer företagets standarder
Arbeta enligt höga säkerhetsrutiner och bidra till ett tryggt arbetsklimat
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har ett högt säkerhetsmedvetande och trivs med frihet under ansvar
Är kvalitetsmedveten, noggrann och engagerad
Är uthållig och trivs med ett arbete som delvis är repetitivt
Gillar att arbeta strukturerat och målinriktat
Det ses som meriterande om du har erfarenhet från produktion, gärna livsmedel, samt om du har truckvana.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Ordningsam
Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest:
personlighetstest
logik test
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IBIO58". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
