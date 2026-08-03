Processoperatör sökes!
Adecco Sweden Aktiebolag / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Sotenäs Visa alla processoperatörsjobb (trä/papper) i Sotenäs
2026-08-03
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Sotenäs
, Munkedal
, Uddevalla
, Trollhättan
, Essunga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som processoperatör kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av att övervaka tillverkningsprocessen samt utföra viss montering. Som processoperatör ser du till att produktionen fungerar väl och effektivt. Detta är ett fysiskt arbete och det är därför viktigt att kan gå och stå större delen av din arbetsdag. Ordinarie arbetstid är 2-skift.
Tjänsten som processoperatör är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt!
Om dig
Viktigt för tjänsten är:
• Att du kan arbeta skift.
• Har körkort och tillgång till bil
• Truckkort A och B är meriterande.
Vi söker dig som har vana från industri. Vi ser gärna att du har arbetat i produktionsmiljö tidigare. Vidare ser vi att du har lätt att lära, är flexibel och noggrann.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare: Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 50 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Ida Hansson ida.hansson@adecco.se Jobbnummer
10020338