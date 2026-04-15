Processoperatör på Tetra Pak i Fjällbacka!
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som processoperatör på Tetra Pak i Fjällbacka kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av att övervaka tillverkningsprocessen samt utföra viss montering. Som processoperatör ser du till att produktionen fungerar väl och effektivt. Detta är ett fysiskt arbete och det är därför viktigt att kan gå och stå större delen av din arbetsdag. Ordinarie arbetstid är 2-skift.
Tjänsten som processoperatör är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt!
Om dig
Viktigt för tjänsten är:
• Att du kan arbeta skift.
• Har körkort och tillgång till bil
• Truckkort A och B är meriterande.
Vi söker dig som har vana från industri. Vi ser gärna att du har arbetat i produktionsmiljö tidigare. Vidare ser vi att du har lätt att lära, är flexibel och noggrann.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Om företaget
Vi på Tetra Pak berör miljoner människor i deras dagliga liv när vi bidrar till mer näringsriktiga livsmedel och en hälsosammare livsstil genom säkra lösningar på områdena förpackningar och livsmedelsberedning. Med vårt globala motto för ögonen - PROTECTS WHAT 'S GOOD - strävar vi efter att göra skillnad genom att skydda livsmedel, människor och allas vår framtid. För att göra detta behöver vi mer än bara smart teknik.
Vi behöver smarta människor också. Människor som du, som vill arbeta med människor som vi. Som är fast beslutna att ta fram nya, smarta idéer som gynnar hela världen. Det kan verka lite väl pretentiöst för ett anspråkslöst litet kartongföretag. Men vi är inget sådant. Vi är världens största företag inom livsmedelsberedning och förpackningsmaterial och innehar fler än 5 000 patent.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare: Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 50 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ida Hansson ida.hansson@adecco.se
