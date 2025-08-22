Processoperatör/lagledare på Nolato Cerbo AB
2025-08-22
Nolato Cerbo ingår i den börsnoterade Nolatokoncernen, som har drygt 6 000 anställda globalt och är ledande utvecklare och tillverkare av produkter i polymera material.
Nolato Cerbo, som ingår i affärsområdet Medical Solutions, är marknadsledande utvecklare och tillverkare av primära läkemedelsförpackningar i polymera material och har ca 180 medarbetare i Trollhättan samt vid säljbolag i Tjeckien och Frankrike. Tillverkningen sker till stor del i hygienmiljö och karaktäriseras av mycket höga krav på bl.a. produktsäkerhet och spårbarhet. Bland kunderna finns ledande läkemedelsföretag
Vi söker nu en lagledare till ett utav våra fem rullande skift.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
För att få god förståelse för produktionen kommer du som lagledare att vara en aktiv del i det dagliga arbetet som processoperatör under största delen av din arbetstid, samt samverka med produktionsledaren och bidra till gruppens utveckling och motivation.
Som processoperatör arbetar du tillsammans med ditt team för att packa, syna och godkänna våra I arbetet ingår även kvalitetsarbete genom att utföra ex. vis funktionskontroller.
Arbetet sker vid monteringsmaskiner, vilket ställer krav på tekniskt intresse och/eller tidigare erfarenhet.
Dina ansvarsområden som lagledare:
Operativt ledarskap - du planerar och fördelar det dagliga arbetet inom laget.
Grupputveckling och kompetensstöd - du stöttar produktionsledaren i att skapa engagemang och identifierar utvecklingsmöjligheter för både individer och teamet som helhet
Målstyrning och Lean-implementering; som lagledare driver du lagets mål och förbättringsarbete.
Kommunikation och rapportering - du ansvarar för tydliga skiftöverlämningar och regelbundna avstämningar med produktionsledare och andra lagledare.
Vem är du? Vi söker dig som är lösningsorienterad, kommunikativ och har en förmåga att engagera och motivera dina kollegor. Du har erfarenhet från produktionsarbete och är bekväm med att hantera produktionssystem och Lean-arbete.
Utbildning och erfarenheter
Vi ser att du har gymnasial utbildning gärna med teknisk inriktning.
Då vi jobbar i ett företag som bygger sitt verksamhetssystem och sitt spelsystem med utgångspunkt i respekt för varandra, rätt bemötande av varandra och lärande av varandra,
Bör du som person känna att du lever upp till detta och klarar av att stå upp för dessa grundpelare helhjärtat.
Du skall vara intresserad av att jobba med människor och ha förmågan att se dessa potential till utveckling.
Du skall ha ett intresse av att lära, samt att lära andra och vara en mentor för hela laget.
Du har datavana och har kunskap i mircosoft office programen.
Intresserad
Vill Du veta mer om jobbet, kontakta någon av produktionsledarna:
Thomas Wedner
Tele: 0766 35 72 36
Andreas Persson
Tele: 0766 08 00 33
Wictor Seppi
Tele:0765 03 68 76
Din ansökan vill vi ha senast 17 september 2025.
