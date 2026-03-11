Processoperatör Foder Västerås
I Lantmännens koncern är det Lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som bas har vi kunnat bygga den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en helt unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje dag.
Foderfabriken i Västerås tillhör Division Lantbruks produktionsorganisation. Här tillverkar vi ca 230 000 ton foder om året till kor, värphöns, och grisar. Nu söker vi en processoperatör som vill bli en viktig del av vår verksamhet.
Det här kommer du att göra Som processoperatör arbetar du i en varierad roll där du deltar i den dagliga produktionen och råvaruhanteringen. Du följer upp och övervakar processer för att säkerställa att produktionen flyter som den ska och håller rätt kvalitet. Du bidrar aktivt i förbättringsarbete kring säkerhet, kvalitet och effektivitet samt deltar i både interna och externa revisioner.
Rollen innefattar även arbete med riskbedömningar, hygienarbete samt hantering av avvikelser, reklamationer och HACCP-arbete. Du arbetar nära dina kollegor i skiftlaget och bidrar till en säker och stabil produktion.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Genomgått gymnasium eller arbetslivserfarenhet med liknande arbetsuppgifter.
- Erfarenhet från arbete i en produktionsmiljö med styrda processer
- Goda IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta i produktionsnära IT-system
- Förmåga att läsa, förstå och följa instruktioner och rutiner
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är:
- Noggrann och arbetar strukturerat
- Driven och tar egna initiativ i det dagliga arbetet
- Kvalitetsmedveten och ansvarstagande
- Kommunikativ och samarbetar väl med andra
- Självgående med god förmåga att planera din arbetsdag
Vad vi erbjuder dig
Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang. Vi är en global koncern med en unik värdekedja som ger goda möjligheter till utveckling, både i rollen och på längre sikt. Du erbjuds ett varierande arbete med tydliga rutiner, ordentlig introduktion och erfarna kollegor i skiftlaget. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill att våra medarbetare ska känna engagemang, delaktighet och utveckling i sitt arbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Skiftgång och helgjobb förekommer, idag har vi arbete förlagt på dagtid, 2-skift, 3-skift och 5-skift. Meriterande om man innehar behörighet och körvana av truck och lastmaskin, men inget krav. Placeringsort är Västerås och du rapporterar direkt till driftchefen för foder i Västerås.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 27 Mars. Urval sker löpande. Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.
Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Åsa Andersson, Driftchef Foder, på 010-556 17 04. Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
