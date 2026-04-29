Processoperatör
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
I Lantmännens koncern är det Lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med
lantbruket som bas har vi kunnat bygga den breda affär som koncernen består av idag.
Lantmännen har en helt unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje dag. I Uddevalla finns en
anläggning för hantering av spannmål. Vi söker nu en processoperatör som vill arbeta med oss under
skördeperioden.
Tjänstebeskrivning
Som processoperatör i produktionen har du ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter kommer
bestå av att hantera spannmål vilket innebär mottagning, analysering, torkning, rensning och
utlastning samt förbättrings- och hygienarbete.
Arbetet innebär mycket kontakter, både interna men
också med våra kunder. Spannmålshanteringen är livsmedelklassad och det finns därför höga krav på
att upprätthålla kvaliteten i enighet med gällande krav. Arbetet innehåller både självständigt arbete
som arbete i grupp.
Skördeperioden pågår under augusti till oktober, då arbetar vi skift och obekväm arbetstid. Uppdraget startar 27 Juli och pågår i ca 10 veckor.Kvalifikationer
• Genomgått minst 3-årigt gymnasium
• Meriterande om du har erfarenhet av arbete inom någon form av process
• Lätt för att läsa in och förstå anvisningar
Du är:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Arbetar systematiskt och har drivkraft
• Van vid att ta egna initiativ
• Kommunikativ och har en känsla för service
• Självständig och har god förmåga att planera arbetsdagen
Du delar våra värderingar; helhetssyn, öppenhet och handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar
från jord till bord.
Vad erbjuder vi dig?
En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade. Här har du möjlighet att arbeta, växa och utvecklas inom många olika områden. Du är placerad i Uddevalla och du rapporterar direkt till driftschefen för Spannmål.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Martin Bröjer tel 0707-858647. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Agnebergsgatan 2 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
Lantmännen Kontakt
Martin Bröjer martin.brojer@nearyou.se +46 70 091 78 63 Jobbnummer
9883317