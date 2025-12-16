Processoperatör
2025-12-16
SCA Massa AB
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi skiftgående processoperatörer till Fiberlinjen på Östrand. Är du en positiv och teknikintresserad person som gillar att samarbeta med andra kan detta vara din nya utmaning!
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som processoperatör hos oss är du en del av den dagliga driften och du kommer följa ett två eller tre-skiftsschema . Din huvudsakliga arbetsuppgift är att på ett säkert sätt övervaka, styra och optimera produktion och process med syfte att uppnå uppställda produktions- och effektivitetsmål.
På Fiberlinjen arbetar du i arbetsgrupp om 4 processoperatörer samt i nära samarbete med andra yrkeskategorier. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till en hälsosam och säker arbetsmiljö. Du bidrar med rondering, felsökning och förbättringsarbete samt ska verka för optimala driftsförhållanden så att våra produktionsmål nås.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, positiv och ansvarstagande. På Östrand arbetar vi hela tiden med att hitta nya och bättre arbetssätt och är ett bruk i ständig förändring. Det innebär att det är viktigt att du gillar att arbeta med problemlösning och att dela med dig av samt ta till dig av andras goda idéer. Tillsammans med god laganda och god samarbetsförmåga är det dina största styrkor. Du har förmågan att arbeta självständigt, samt viljan att samverka med andra till att nå uppsatta mål.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som processoperatör, gärna inom massa- och pappersindustrin. Utöver detta vill vi att du har en 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv. Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.
Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Tjänsterna är projektanställningar med tillträde enligt överenskommelse, placering på Östrand i Timrå.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Peter Andersson, gruppchef drift avd. Fiber peter.l.andersson@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Sarah Östlin, HR Business Partner, sara.ostlin@sca.com
Facklig företrädare är Roger Boström, Pappers avd. 167. roger.bostrom@sca.com
Sista ansökningsdag är 2026-01-06
I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling. Ersättning
