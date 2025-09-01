Processoperatör
Hirely AB / Maskinoperatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinoperatörsjobb i Skellefteå
2025-09-01
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Skellefteå
, Piteå
, Vindeln
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Arbetsannons: Processoperatör - Byggbetong
Plats: Nära Boliden
Anställningsform: HeltidPubliceringsdatum2025-09-01Om företaget
Vi hjälper en ledande aktör inom fabriksbetong. Vi levererar högkvalitativa betongprodukter och lösningar till byggprojekt över hela landet. Vår produktion kännetecknas av hög standard, fokus på säkerhet och en stark laganda. Nu söker vi en engagerad Processoperatör till vårt team.Dina arbetsuppgifter
Som processoperatör arbetar du i hjärtat av vår produktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Övervaka och styra betongproduktionen enligt gällande rutiner och kvalitetskrav.
Hantera styrsystem och maskinutrustning.
Utföra löpande kvalitetskontroller på betong och råvaror.
Förebygga och åtgärda driftstörningar.
Aktivt bidra till ett säkert och effektivt arbetsklimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av processindustri, betongproduktion eller liknande.
God teknisk förståelse och intresse för styr- och reglerteknik.
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självgående
Truck- eller maskinförarbehörighet är meriterande.
Flytande Svenska, tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Flexibel och lösningsorienterad.
En lagspelare med god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsgivare med kollektivavtal.
Möjlighet till utveckling inom produktion och teknik.
En modern arbetsmiljö med fokus på säkerhet.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet!
Vi är en arbetsgivare som eftersträvar mångfald och lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, könstillhörighet, nationellt ursprung eller funktionshinder.
Jobb från jobbify.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
9486562