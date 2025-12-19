Processoperatör (-er) till Celanese i Perstorp
2025-12-19
Processoperatör
Celanese Production Sweden AB tillverkar vattenbaserade bindemedel för färg-, lim-, pappers-, bygg-, textil- och non-woven industrin, designade för högteknologiska krav. Företaget är beläget i Perstorp i norra Skåne och har cirka 70 anställda. Celanese Production Sweden AB ingår i den amerikanska globala kemikoncernen Celanese Corporation med säte i Dallas, Texas USA.
Då företaget i nuläget befinner sig i ett rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar med mera, finns det nu möjlighet att söka till tjänsten som Processoperatör hos oss.
Vi kommer att kunna erbjuda minst en ledig tjänst, kanske fler, som innebär heltid med kontinuerligt 5-skift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Uppvägning av råvaror och blandning av lösningar enligt recept, fyllning av IBC:er samt flytt av färdigprodukt
• Verifiering och validering av att rätt material används i enlighet med produktionsplanen
• Tillverkning av produkt - körning via processdator
• Felsökning vid onormala processförhållanden
• Provtagning samt analys av prov
• Utföra observationer samt identifiera och kommunicera incidenter
Vi förutsätter att du verkar för en god säkerhets-, kvalitets- och driftsäkerhetskultur tillsammans med kollegor, entreprenörer och besökare samt eftersträvar ordning och reda jämte de renhållningskrav som krävs för våra produkter.
Vem är du?
I din roll kommer du att interagera med andra avdelningar vilket innebär att en god samarbetsförmåga är ett måste. Du har också god initiativförmåga, arbetar noggrant och systematiskt, är engagerad och självgående. Ett högt fokus på säkerhet är av största vikt. Truckkörning förekommer i rollen.
Eftersom Celanese är ett internationellt företag är det viktigt att du förutom svenska har grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift.
Kontaktuppgifter:
Vänligen sök tjänsten via perresansokan@celanese.com
Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.

Celanese Production Sweden AB
