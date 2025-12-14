Processledare Service Request
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-12-14Arbetsuppgifter
Som Service Request Manager ansvarar du för att leda och utveckla Service Request-processen, med fokus på en effektiv och användarvänlig hantering av IT-relaterade förfrågningar. Rollen innebär kontinuerlig uppföljning och mätning av processens effektivitet samt ett aktivt förbättringsarbete genom analys, utvärdering och implementering av förändringar. Du deltar i utvecklingen av IT-avdelningens tjänstekatalog och säkerställer att beställningsflöden och tjänster är tydliga, aktuella och anpassade efter verksamhetens behov.
Kriminalvården arbetar primärt med ramverket ITIL samt styr och samordningsmodellen PM3.
I samarbete med andra processledare och leveransansvariga ser du till att processerna stödjer verksamhetens mål och du deltar i framtagandet av interna SLA:er samt samverkar kring externa SLA:er. Du är även delaktig i projekt, bland annat vid etablering och vidareutveckling av processen i kriminalvårdens ITSM-system. En viktig del av rollen är att fånga upp behov och synpunkter från verksamheten och säkerställa att förbättringsförslag hanteras och omsätts i praktiken. Tillsammans med kollegor utbildar och introducerar du löpande medarbetare i processerna och bidrar till att skapa en kvalitativ och modern serviceleverans.
I rollen ingår även omvärldsbevakning för att hålla sig uppdaterad om trender och utveckling inom service request-hantering och därigenom proaktivt vidareutveckla processen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, har en stark samarbetsförmåga och en förmåga att kommunicera på ett effektivt och smidigt sätt. Du är lyhörd och tar initiativ för att driva egna aktiviteter och uppnå önskade resultat. Som ledare motiverar du dina medarbetare och skapar de bästa förutsättningarna för att nå gemensamma mål. Du är duktig på att organisera och planera ditt arbete på ett strukturerat sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Flerårig erfarenhet av att arbetsleda inom IT i roller som exv. processledare, projektledare eller förvaltningsledare
* Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och omsätta dem i krav och lösningar
* Mycket goda kunskaper inom ITIL
* Mycket goda kunskaper inom supportprocesser
* Goda kunskaper inom processutveckling
* Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
* ITIL 4 Foundation Certifiering
* Utbildningar i PM3 och/eller PPS
* Erfarenhet av förändringsledning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
