Processledare med helhetssyn
Vi befinner oss i en mycket utvecklande och expansiv fas - aldrig har det känts mer betydelsefullt att jobba med digital infrastruktur.
• Vill du arbeta och utvecklas i en modern Enterprisemiljö för medborgarnas bästa?
• Vill du arbeta i en hög utvecklingstakt med mycket goda kompetensutvecklingsmöjligheter?
• Vill du vara med i gänget som arbetar med ständiga förbättringar?
Dataservice ansvarar för Borås Stads Digitala infrastruktur och IT-drift och är en del i förvaltningen Servicekontoret. IT-miljön innehåller bland annat cirka 31 000 användare, närmare 350 servrar, 6 500 datorer och ungefär lika många mobiltelefoner och är en kontinuerligt växande digital infrastruktur. Vi är idag 55 medarbetare, som omsätter runt 200 miljoner och arbetar med att underlätta vardagen med hjälp av värdeskapande IT för Borås Stads bästa.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha en central roll att driva organisationens processarbete och är ett viktigt stöd för ledningens strategiska arbete. Kartlägga, dokumentera, analysera och förbättra organisationens processer, i syfte att säkerställa kundvärde och organisatorisk effektivitet. Samverkan med andra processer är också centralt för att motverka silotänkande och skapa effektiva flöden med fokus på verksamhetens kunder. Övergången till ett processorienterat arbetssätt är en förändring i vår organisation och du trivs som förändringsledare med rollen att sprida processynsättet.
Du kommer att vara en viktig del av det förbättringsarbete som hela tiden pågår i vår organisation. Övriga arbetsuppgifter inom förändringsledning förekommer.
Övrig information
I Borås stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig med stor nyfikenhet och kreativitet och en aldrig sinande hunger efter att nå ännu lite längre och lite bättre! Vara uthållig och trygg i att arbeta med svåra frågor som tar tid att lösa. Det är ett krav att du har god och dokumenterad kunskap inom processorienterat arbetssätt, förbättringsarbete och förändringsledning.
Vi söker dig som är utbildad på högskolenivå med några års kvalificerad processutveckling där du tillämpat kunskaperna och arbetat med processledning. Du kan också ha likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalitetskoncept som Lean eller ITIL, samt kunskap om att facilitera samarbete mellan olika verksamheter, professioner och nivåer. Du har stor datorvana och behärskar Officepaketet. Vi har Canea One som processdokument system. Erfarenheter av AI i processframtagande är meriterande.
Som person uppskattar du att både arbeta självständigt och i grupp. Du har förmågan att ta ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och du har lätt för att samarbeta med både chefer och kollegor. Vidare har du förmågan att se både helheten och delarna i verksamheten. Du är strukturerad, positiv och van att finna lösningar och har en förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med kunder och leverantörer. Vi kommer fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, 033-35 70 00.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-04-19. Ersättning
Individuell lönesättning. månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Claes Otterdahl 033-353069
9817990