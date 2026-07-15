Processingenjör Till Gelita Sweden AB
Gelita Sweden Aktiebolag / Kemiingenjörsjobb / Klippan Visa alla kemiingenjörsjobb i Klippan
2026-07-15
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Vill du omsätta analyser till verkliga förbättringar i produktionen?
Hos GELITA Sweden får du möjlighet att utveckla processer, driva tekniska förbättringar och bidra till investeringsprojekt i en internationell processindustri med över 130 års erfarenhet. Här arbetar du nära verksamheten och ser resultatet av dina idéer i praktiken.
Nu söker vi en processingenjör som vill vara med och utveckla framtidens produktion tillsammans med engagerade kollegor lokalt och globalt.
Om rollen
Som processingenjör arbetar du med att utveckla och optimera produktionsprocesser, teknik och anläggningar. Rollen kombinerar analys, problemlösning och projektarbete med ett nära samarbete med produktion, underhåll, kvalitet och andra stödfunktioner.
Du driver och deltar i utvecklingsprojekt inom teknik och produktion, från idé och analys till genomförande och uppföljning. Arbetet omfattar både förbättringar av befintliga processer och framtagning av underlag för investerings- och större underhållsprojekt.
Tillsammans med verksamheten arbetar du för att skapa säkra, stabila och effektiva processer med fokus på kvalitet, livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö och hållbar resursanvändning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
analysera, optimera och utveckla produktionsprocesser och anläggningsteknik
planera, genomföra och dokumentera utvecklingsprojekt
ta fram tekniska underlag för investerings- och underhållsprojekt
identifiera och driva förbättringsinitiativ inom produktion och teknik
stödja verksamheten i utredning av avvikelser samt uppföljning av korrigerande och förebyggande åtgärder
medverka i framtagning och utveckling av styrande dokument och arbetsmetoder
samarbeta med GELITAs internationella nätverk och delta i globala projekt
Om vår verksamhet
I Stidsvig tillverkar vi gelatin, proteinpulver och fettprodukter genom avancerade processer som bland annat omfattar extraktion, filtrering, separering, indunstning och torkning.
Anläggningen är högt automatiserad och erbjuder en tekniskt stimulerande miljö där processutveckling, energieffektivisering och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning på högskole- eller universitetsnivå, eller har byggt upp motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet från processindustri eller annan tillverkande verksamhet där du arbetat med processutveckling, förbättringsarbete eller tekniska projekt.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
har en god analytisk förmåga och tycker om att lösa komplexa problem
kan se både helheten och detaljerna i en process
arbetar strukturerat och driver dina uppgifter framåt
har ett starkt förbättringsfokus och ser möjligheter där andra ser begränsningar
trivs med att samarbeta och skapa goda relationer i organisationen
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift och känner dig bekväm med att arbeta i digitala verktyg och Office-miljön.
Vad erbjuder vi?
På GELITA får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där teknik, kvalitet och utveckling står i centrum. Du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka både processer och arbetssätt samtidigt som du blir en del av ett erfaret och engagerat team.
Vi erbjuder bland annat:
utvecklande arbetsuppgifter i en avancerad processindustri
möjlighet att delta i internationella projekt och nätverk
kompetenta kollegor och en kultur präglad av samarbete
kollektivavtal och vinstdelningssystem
goda möjligheter till kompetensutveckling
friskvårdsbidrag och andra uppskattade förmåner
fokus på balans mellan arbete och privatliv
Välkommen med din ansökan!
Hos GELITA kombinerar vi lång erfarenhet med ett starkt framtidsfokus. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av både vår produktion och vår verksamhet samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll. Urval till tjänsten sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
GELITA Sweden AB är en högt automatiserad processindustri som producerar högkvalitativa livsmedelsklassade produkter som gelatin, fett och proteinpulver, verksamheten är placerad i Stidsvig nära Helsingborg och Ängelholm. 90% av produktionen går på export. Som ledande tillverkare har företaget tagit på sig ett ansvar i branschfrågor som rör kvalitet, hygien, etik och miljö. GELITA Sweden AB ingår i GELITA gruppen som är ledande i branschen med tillverkning över hela världen. GELITA Sweden AB är certifierade enligt ISO 9001,14001 samt FSSC 22000.
Läs mer på www.gelita.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gelita Sweden Aktiebolag
(org.nr 556432-2237)
Box 502 (visa karta
)
264 33 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gelita Sweden AB Kontakt
Stefan Levin 0435-26605 Jobbnummer
10003498