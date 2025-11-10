Processingenjör till Förädlingen
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Gruv- och metallurgijobb / Kiruna Visa alla gruv- och metallurgijobb i Kiruna
2025-11-10
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva utvecklingen i en högteknologisk processindustri där kvalitet, energi och hållbarhet står i fokus? Som processingenjör hos oss får du en nyckelroll i att forma framtidens produktion. Här får du möjlighet att kombinera din tekniska kompetens med kreativt problemlösande - och se konkreta resultat av ditt arbete varje dag.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Vi letar nu efter en driven och ansvarstagande processingenjör som vill ansluta sig till vårt team och stödja tillväxtresan för kulsinterverk 2 och 3 (KK2/KK3) i Kiruna. Processingenjören är en nyckelroll i vår verksamhet och i denna roll kommer du att vara ansvarig för det processtekniska utvecklingsarbetet inom sektionen. Ditt arbete kommer att fokusera på att verksamheten når sina produktions-, energi- och kvalitetsmål på både lång och kort sikt genom dagligt processtekniskt stöd i driftsorganisationen.
Eftersom uppgifterna mellan de två verken fördelas på två ingenjörer kommer du att ha en kollega att samarbeta med. Vi förväntar oss ett ömsesidigt stöd och en kontinuerlig utveckling tillsammans för att uppnå gemensamma mål. En miljöingenjör är också en del av organisationen och ansvarar för våra reningsprocesser för luftutsläpp. Samarbete mellan de olika rollerna är viktigt för att optimera våra processer och säkerställa hållbarhet.Du kommer även att vara en del av ledningsgruppen för Kulsinterverk 2 och 3.
Dina Ansvarsområden:
- Arbeta med process- och produktutveckling för att stärka verksamheten kvalitets-, kapacitets- och resultatmässigt.
- Initiera och leda eller delta i projekt och utredningar med processteknisk inriktning.
- Representera Kulsinterverk 2 och 3 i process-, energi- och kvalitetsfrågor, både internt och externt.
- Samarbeta med andra teammedlemmar och driva utvecklingsarbetet framåt mot gemensamma mål.
Det här har du med dig
Vi ser gärna att du har ett intresse och erfarenhet av liknande verksamheter, industri eller produktion, då detta ger en god förståelse för de processer och arbetsflöden som är centrala i vår verksamhet.
- Eftergymnasial utbildning inom mineralteknik, metallurgi, maskinteknik och/eller teknisk fysik
- Tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamheter, industri eller produktion
- Kännedom om LKAB:s malmförädlingsprocess är meriterande
- B-körkort
- Flytande svenska i tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Mats Nilimaa mats.nilimaa@lkab.com
telefon: 072- 7178316
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9597957