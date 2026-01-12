Processingenjör med fokus på värmepumpar, Finspång
Plats: Finspång
Uppdragsgivare: Siemens Energy
Anställningsform: Konsult via Jefferson Wells
Jefferson Wells söker nu en Processingenjör med fokus på värmepumpar för ett spännande konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Detta är en möjlighet att bli en del av ett globalt företag som driver den gröna omställningen och utvecklar innovativa lösningar för framtidens energisystem.
Om uppdraget
Du kommer att ingå i Siemens Energy's värmepumpsorganisation, med baser i Finspång och Tyskland (Müllheim, Erlangen). Rollen är varierande och ger dig möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av avancerade värmepumpslösningar.
Teknikdelen på Service Värmepumpskontor erbjuder säljstöd och teknisk support för värmepumpar, samt ansvarar för att utveckla innovativa servicekoncept och produkter. Teamet hanterar alla modeller av värmepumpar som levererats från Finspång och Tyskland. Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Tekniskt ansvar: Du har det tekniska ansvaret i projekt, från försäljning till leverans och förbättringsarbete.
Dokumentation: Ta fram ritningar, slutdokumentation och säljmaterial samt bistå övriga avdelningar med teknisk dokumentation.
Samarbete: Arbeta nära konstruktörer, säljare, projektledare och fältservice samt delta i utvecklingsprojekt.
Kundkontakt: Definiera tekniskt innehåll i uppdrag och besök kunder.
Livslängdsanalyser: Utföra analyser på befintliga värmepumpsanläggningar. Profil
Proaktiv problemlösare med förmåga att förstå kundens behov och överträffa förväntningar.
Självgående, strukturerad och positiv med stark vilja att göra skillnad.
Skicklig relationsbyggare som skapar förtroende hos kunder och kollegor.
Teknisk utbildning (minst högskoleingenjör) eller motsvarande.
Erfarenhet av värmepumpar, kylmaskiner, gasturbiner, ångturbiner eller kraftverk.
Kunskap i att läsa ritningar samt erfarenhet av PLM och CAD.
Meriterande: Erfarenhet av värmebalansberäkningar.
Språk: Svenska och engelska - i tal och skrift, behärskar du dessutom tyska är det meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att mejla ansvarig Konsultchef Isyan Baykal Tamburaci, isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
/ 072 233 47 35
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
