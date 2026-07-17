Processingenjör
Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Höganäs Visa alla maskiningenjörsjobb i Höganäs
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Höganäs
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Nordic Waterproofing söker en hands-on och driven Processingenjör till sin anläggning i Höganäs.
Här arbetar du nära både processer, produktionsutrustning och medarbetare och får en nyckelroll i företagets utvecklings- och förbättringsarbete. Hållbarhetskrav och nya produktvarianter driver förändringstakten tillsammans med ett kontinuerligt förbättringsarbete med säkerhet, kvalitet och effektivitet i fokus.
Tjänsten kombinerar närvaro i produktionen med strukturerat analys- och förbättringsarbete och ger dig stort utrymme att påverka verksamhetens utveckling och resultat. Du ingår i fabriksledningen och rapporterar till fabrikschefen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i produktionsmiljö, har god processförståelse och tycker om att arbeta nära människor och utrustning. Du har några års erfarenhet från processindustri, gärna från kemi, papper, livsmedel eller likvärdigt. Du är tekniskt intresserad och har gärna också en teknisk utbildning.
Vi tror att du:
• Är nyfiken, initiativrik och självgående med förmåga att prioritera i en varierande vardag
• Har erfarenhet av strukturerat förbättringsarbete och förbättringsverktyg
• Är analytisk och systematisk och van att arbeta datadrivet
• Har god social kompetens, är bra på att samverka och trivs i en roll med många kontakter
• Behärskar svenska i tal och skrift och kan kommunicera även på engelska
Om verksamheten
Nordic Waterproofing kombinerar en lång industriell tradition med stark framåtanda och erbjuder en arbetsplats som präglas av samverkan och stort eget ansvar - vi hjälps åt och vi gör jobbet ordentligt!
Nordic Waterproofing är en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktsprodukter och tjänster för byggnader och infrastruktur. Grundläggande i erbjudandet är energi- och miljöbesparande produkter som är enkla att installera. Nordic Waterproofing har en stark portfölj av lokala varumärken och historik som går tillbaka till 1889 då Trebolit grundades. Med drygt 125 års erfarenhet av nordiskt klimat har vi genom åren kontinuerligt utvecklat och breddat vårt produktsortiment utifrån våra kunders behov. Produktion, utvecklingsavdelning och lager finns i Höganäs.
Läs gärna mer på www.nordicwaterproofing.com/sv/
Vill du vara med och forma framtidens tätskiktslösningar? Välkommen att söka ett utvecklande och omväxlande arbete! Du söker tjänsten via Poolias hemsida, www.poolia.se
med bifogat CV och personligt brev. Sök gärna omgående då vi arbetar med löpande urval. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta rekryteringskonsult Karl Månsson via telefon 0761 756109 eller karl.mansson@dreamwork.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Nordic Waterproofing Kontakt
Karl Månsson karl.mansson@dreamwork.se 076-175 61 09 Jobbnummer
10005243