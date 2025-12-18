Processingenjör
Randstad AB / Kemiingenjörsjobb / Solna Visa alla kemiingenjörsjobb i Solna
2025-12-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Process/produktions-ingenjör inom Life Sciences till Uppsala
Vi på Randstad Life Sciences utökar vi vårt konsultteam i Uppsala och söker en processingenjör som kommer att arbeta med våra branschkunder. Vi har en bred kundportfölj och du kommer att arbeta med varierande uppdrag i en stimulerande och utvecklande miljö.
Randstad Life Sciences är specialister inom naturvetenskap. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag. Hos Randstad Life Sciences står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kommer att framförallt omfatta följande:
• Underhålla, förbättra och utveckla befintliga produktionsprocesser
• Initiera och definiera nya tillverkningsprocesser
• Hantera avvikelser i produktionen och delta i utredningar och riskbedömningar
• Arbeta med kvalificering och validering av utrustning och processer
• Samarbeta nära produktion, teknik och kvalitet i tvärfunktionella projektKvalifikationer
• Ingenjörsexamen med inriktning mot kemiteknik, bioteknik, medicinteknik eller liknande
• erfarenhet av arbete inom läkemedelstillverkning, medicinteknik eller annan reglerad industri där du arbetat som processingenjör inom tillverkningsindustri eller processutveckling eller produktionsteknik
• Dokumenterad erfarenhet av GMP, GAMP5 eller ISO13485
• Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
• Det är meriterande om du har drivit processutvecklingsprojekt
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av arbete inom tillverkande industri såsom läkemedel eller liknande, med fokus på processunderhåll och utveckling. Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i tvärfunktionella grupper och har lätt för att samarbete. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. På grund av julledigheten kommer ansökningarna börja granskas efter årsskiftet. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9653654