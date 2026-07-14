Processingenjör - Aseptik
SallyQ AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-07-14
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Vi söker nu en noggrann och driven Processingenjör inom aseptik som vill bli en del av ett växande Operations-team i Uppsala. I denna roll kommer du att spela en central roll i att säkerställa högsta kvalitet inom aseptisk tillverkning – där du bidrar till säkra, effektiva och regulatoriskt efterlevda processer som verkligen gör skillnad.
Om rollen
I rollen som Processingenjör blir du en del av en tvärfunktionell och samarbetsdriven produktionsmiljö där kvalitet, regelefterlevnad och ständiga förbättringar står i centrum. Du fungerar som kvalitetsstöd inom aseptisk tillverkning och säkerställer att processer, utrustning och dokumentation uppfyller GMP-krav.
Rollen ger dig en unik möjlighet att kombinera operativt arbete nära produktion med koordinering av validerings- och kvalitetsaktiviteter, vilket gör dig till en viktig spelare både i det dagliga arbetet och i långsiktig utveckling. I rollen ingår också utbildning av aseptiskt arbetssätt, deltagande i externa och interna inspektioner, utfärda bedömningar i avvikelseutredningar m.m.
Key Responsibilities
Fungerar som sakkunnig/teknisk expert inom aseptiska tillverkningsprocesser och säkerställer att allt arbete utförs i enlighet med GMP och interna kvalitetskrav, med starkt fokus på produktsäkerhet och regelefterlevnad.
Planerar, koordinerar och genomför validerings- och (re)kvalificeringsaktiviteter för utrustning och processer, och säkerställer att dessa uppfyller regulatoriska krav och är ändamålsenliga.
Bidrar till utveckling och förbättring av SOP:er, instruktioner och dokumentation, så att arbetssätt är tydliga, uppdaterade och i linje med gällande standarder.
Stöttar den dagliga produktionen genom planering, hantering av avvikelser, CAPA, change control-processer samt utbildning av operatörer, och deltar vid audits och inspektioner som teknisk expert.
Rollen är en fast anställning på ett större Life Science bolag i Uppsala.
Om profilen
Vi söker dig som är resultatinriktade, nyfiken och bidrar med positiv energi. Du kombinerar eget driv med en stark samarbetsförmåga och trivs i team. Framför allt brinner du för att göra skillnad för konsumenter, patienter och vårdpersonal. Vi strävar efter att stärka varje medarbetares utveckling samtidigt som vi möter verksamhetens behov, både nu och i framtiden. Vi värdesätter mångfald och respekterar varje individs integritet och rättigheter.
Key Requirements & Qualifications
Minst 5 års erfarenhet av aseptiskt arbete inom läkemedels- eller medicinteknisk industri och har arbetat praktiskt i en GMP-reglerad verksamhet.
Kandidatexamen inom ingenjörsvetenskap, life science eller motsvarande, vilket ger dig en stabil grund för arbete i en reglerad miljö.
God förståelse för kvalitetsprocesser såsom avvikelser, CAPA och change control samt är van vid att arbeta med dokumentation och regulatoriska krav.
Behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift och kan kommunicera effektivt i både lokala och globala sammanhang.Publiceringsdatum2026-07-14Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8050966-2100476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
(org.nr 559463-4577), https://sallyqab.teamtailor.com
753 20 UPPSALA Jobbnummer
10002772