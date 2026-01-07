Processchef Till Nammo
I en bransch där kraven är höga och tempot snabbt bygger Nammo lösningar som påverkar nationers och individers säkerhet varje dag. Här får du leda ett starkt team, driva utveckling och vara med och forma framtiden för en verksamhet i tillväxt.
DIN VARDAG
Som Processchef Komponent leder du en kompetent och sammansvetsad grupp på cirka 20 medarbetare. Du arbetar nära verksamheten och driver både operativt ledarskap och långsiktig förbättring.
Du ansvarar för din avdelnings ledningsgrupp och ingår även i produktionsavdelningens ledningsgrupp, vilket ger dig både helhetsperspektiv och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda, motivera och utveckla medarbetare genom coachning, samtal och kompetensutveckling
Rekrytering och personalplanering
Budgetansvar och uppföljning
Dokumentation av arbetssätt och rutiner
Genomföra rehabutredningar
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande krav för kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd
Initiera och driva förbättringsarbeten inom verksamhetsområdet
Tjänsten är placerad i Karlsborg och rapporterar till Produktionschef.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap inom tillverkningsindustrin och som trivs i en roll där människor, struktur och utveckling står i centrum.
Du har:
Gymnasieutbildning, gärna kompletterad med ledarskaps- eller teknisk utbildning
Erfarenhet av att leda team och driva förbättringsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är:
Erfarenhet av LEAN eller standardiserade arbetssätt
YH- eller högskoleutbildning inom relevant område
Som ledare är du tydlig, lyhörd och närvarande. Du skapar engagemang, delaktighet och förtroende, samtidigt som du driver verksamheten framåt med struktur, kvalitet och säkerhet i fokus. Du samarbetar gärna över gränser och bygger långsiktiga relationer.
VILL DU VETA MER?
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att höra av dig. I den här rekryteringen samarbetar Nammo med Nexer Recruit. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
eller telefon +46703020273. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-01-04.
OM NAMMO
Nammo-koncernen har ca 3.800 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på tre orter i Sverige och har ca 634 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet. Ersättning
