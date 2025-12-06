Process- och systemstöd till Samhall i Linköping!
2025-12-06
Nu söker vi dig som med stor energi och framåtanda vill vara med och utveckla enheten Verksamhetsstöd för att höja servicenivån gentemot Samhalls verksamhet och kunder! Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Samhalls vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som Samhall. För Samhall står inkludering och utveckling i fokus för allt de gör. Oavsett var du jobbar i organisationen är Samhalls syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft. Samhall har 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar de för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort. En viktig del i tjänsten är därför att arbeta i linje med Samhalls mål, verksamhetsidé och policys och bidra till att företaget når sina mål.
Verksamhetsstöd - Verksamheternas och kundernas stöd i vardagen
Som Process- och systemstöd kommer du att tillhöra Verksamhetsstöd som ingår i Samhalls Shared Service Center. Du rapporterar till Chef Verksamhetsstöd och ingår i en grupp med 16 kollegor. Verksamhetsstöd är en enhet, som har i uppdrag att stötta Samhalls verksamheter och kunder i sitt uppdrag. Detta gör de genom att dagligen ge professionell service och användarstöd till interna medarbetare samt externa intressenter genom att utreda, lösa och återkoppla frågor eller synpunkter kopplade till processer, systemstöd och arbetssätt, såsom leveranser, anställning, fakturor med mera. En viktig del av uppdraget är att identifiera utvecklingsbehov, som bidrar till att underlätta både för Samhalls verksamheter och kunder.
Samhall har sina fina lokaler på St: Larsgatan, mitt i centrala Linköping. Uppdragets sträcker sig till 30 augusti, med chans till förlängning.
Du erbjuds
• En flexibel arbetsplats med hybridlösning av kontorsarbete samt hemmakontor om så önskas
• Meriterande erfarenhet av att arbeta som stödfunktion i en stor organisation
• En härlig arbetsmiljö med positiv anda och gemenskap
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med service
• God erfarenhet av arbete i Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Teams och Outlook)
• Har ett intresse och förståelse för IT/teknik och förmåga att snabbt lära nya digitala verktyg
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska då det krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna
• Drivs av att samarbeta och intresserad av att lära dig nya områden
Det är meriterande om du har
• Tidigare har arbetet i ärendehanteringssystem, med fördel ServiceNow
• Förståelse för processer och förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv
• Tidigare arbetat i något av följande system: IFS, SuccessFactors, Dynamics CRM, Quinyx
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
