Process System Engineer | Siemens Energy | Finspång
2026-02-10
Har du erfarenhet av mekanik, processystem eller tekniska projekt? Nu söker Jefferson Wells en Process System Engineer till ett konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Som Process System Engineer kommer du att arbeta i ett internationellt ingenjörsteam med fokus på Fire Protection System, där du får kombinera tekniskt ansvar, problemlösning och projektarbete. Vill du utvecklas inom processystem och brandskydd hos Siemens Energy? Varmt välkommen in med din ansökan!
Ort: Finspång
Start: 16 mars 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 30 september 2026
Övrig information: Onsite - du behöver kunna arbeta på plats hos Siemens Energy i Finspång
Om jobbet som Process System Engineer:
Som Process System Engineer hos Jefferson Wells, placerad hos vår kund Siemens Energy i Finspång, blir du en del av ett växande internationellt team som arbetar med Fire Protection-system inom orderprojekt. Teamet består av ingenjörer i både Sverige och Indien, och präglas av ett öppet klimat, kunskapsdelning och god samarbetsförmåga.
I rollen kommer du att ta ett tekniskt helhetsansvar för Fire Protection-systemet i kundprojekt, arbeta nära andra ingenjörsdiscipliner och vara en nyckelperson i både tekniska beslut och problemlösning. Du blir även en del av den större organisationen Order Engineering for Medium Gas Turbines och samarbetar tätt med kollegor inom installation, el och styrsystem.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Ansvara för Fire Protection-systemets tekniska krav i projekten.
Säkerställa att kundens och företagets tekniska krav uppfylls.
Utvärdera tekniska lösningar tillsammans med andra ingenjörsfunktioner.
Arbeta nära leverantörer och interna gränssnitt.
Stå för systemets tekniska lösningar och kostnadseffektivitet.
Ge snabb teknisk support vid felsökning i dialog med projektledare
Den vi söker:
Vi söker dig som har en ingenjörsbakgrund inom maskinteknik eller likvärdig utbildning, och som har några års arbetslivserfarenhet inom teknik, processystem eller mekaniska system. För att trivas i rollen är du kommunikativ, nyfiken och har lätt för att samarbeta med både interna och externa kontakter. Du motiveras av tekniskt ansvar, problemlösning och möjligheten att bidra till projektens helhet.
Vi tror att du känner igen dig i följande:
Hög ansvarskänsla för kvalitet och tekniska lösningar.
Intresse för att samarbeta med personer från olika kulturer och bakgrunder.
Nyfiken, driven och motiverad av att lära dig nya tekniska områden.
Några års erfarenhet inom teknik/ingenjörsområdet.
Ingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
